Все по-често Черно море се превръща в зона на повишено напрежение заради войната в Украйна и рисковете за сигурността на корабоплаването. Поредният инцидент с танкера GAS HUSKY, който беше поразен от дронове и впоследствие потъна в българската изключителна икономическа зона, отново постави въпроса за готовността на България да реагира при подобни заплахи. Дали страната ни разполага с необходимата политическа воля за категорични действия и как ще се развие войната в Украйна през следващите месеци?

По тези и още актуални въпроси международният редактор на ТАРАЛЕЖ Михаил Анастасов разговаря с журналиста Руслан Трад.

Как трябва да реагира България на поредния инцидент в Черно море?

„Определено няма да е последният инцидент. Както аз, така и моите колеги смятаме, че това ще продължи и през следващата година“, коментира Трад.

Според него България трябва да бъде подготвена за подобни ситуации, тъй като рисковете за сигурността в Черноморския регион ще продължат да съществуват.

Как оценявате реакцията на българското правителство?

„Както казах, трябва да се реагира ясно и категорично“, подчерта Трад.

По думите му Румъния е пример за реакция в това отношение. Трад обаче изрази съмнение дали българското правителство има необходимата политическа воля за предприемането на адекватни действия.

Той обърна внимание и на присъствието на съюзнически сили в региона. Журналистът подчерта, че данните сочат за ежедневно патрулиране на мисии на НАТО във въздушното пространство над Черно море.

Какъв е вашият коментар за срещата между Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин? „Според мен основният разговор в Шънджън ще бъде между американската и китайската страна. Показателно е, че Путин беше посрещнат от началника на кабинета на Си, докато самият Си посрещна Тръмп“, коментира Трад.

Как бихте описали европейската реакция на случващото се в Украйна?

„Можеше да бъде по-навременна, но това, което видяхме в Дъблин, беше добър знак“, посочи журналистът.

По думите му европейските държави и Канада ще продължат да подкрепят Киев, тъй като войната в Украйна има пряко отражение върху сигурността на целия европейски континент.

Очаквате ли скорошно прекратяване на военните действия в Украйна?

„Войната ще продължи още дълго време. Мирните преговори не вървят, защото все още не е дошло времето за това“, заяви Руслан Трад.

Според него Русия би проявила готовност за по-сериозни преговори, когато ситуацията за Москва стане още по-неблагоприятна.

Журналистът посочи, че е трудно да се прогнозира как точно ще приключи конфликтът, но обърна внимание на липсата на съществен руски напредък по фронтовата линия и на загубата на ресурси. Според него тези фактори могат да се окажат сред причините за прекратяване на бойните действия.