Карлос Насар получи премия от 110 000 евро за световната титла

Министерството на младежта и спорта награди Карлос Насар с премия в размер на 110 000 евро за спечелената четвърта световна титла по вдигане на тежести. Феноменът от Червен бряг разби конкуренцията в китайския град Нинбо в категория до 95 кг и постави три рекорда по пътя към златния медал.

Останалите ни щангисти се провалиха на турнира, а основната причина е плачевното финансово и адиминистративно състояние на родната федерация по вдигане на тежести. Насар отдавна се подготвя самостоятелно и със свой екип заради дългогодишните проблеми в този спорт у нас.

"Имам удоволствието да ви съобщя, че Министерството на младежта и спорта ще награди с парична премия Карлос Насар от 110 хиляди евро. 78 600 евро по наредба 5 за неговите световни титли и 33 200 евро за неговите изключителни постижения. Тук е важно да подчертая, че паричната премия е безпрецедентна, връчвана някога на спортист от индивидуален спорт в България“, заяви спортният министър Енчо Керязов.

Карлос Насар разкри, че има още оферти към от него от други държави

Карлос Насар разкри, че офертите към него да представлява други държави не спират. Олимпийският, четири пъти световен и четири пъти европейски шампион по вдигане на тежести говори пред медиите, след като получи премия в размер на 110 000 евро. Новината бе съобщена преди началото на Министерски съвет от спортния министър Енчо Керязов.

Припомянме, че само преди няколко седмици Насар стана световен шампион за четвърти път на шампионата на планетата в Нинбо, Китай.

"Да, продължават офертите към мен. Има няколко нови страни, които имат желание да представлявам тяхната държава, но за сега ще го запазя за себе си. Аз вече съм отказал", каза Насар, който и в миналото е отхвърлял много примамливи оферти от Близкия Изток.

Левски набеляза полски нападател

Ръководството на Левски работи усилено по зимната селекцията. "Сините" държат да се подсилят най-вече с дясно крило и централен нападател и имат набелязани футболисти на тези постове. ТАРАЛЕЖ вече информира, че шампионите имат интерес към фланговия нападател на Алтах Ян Масомбо.

Нашата медия научи, че сред опциите за нов централен нападател е полякът Шимон Влодарчик от Щурм. На "Герена" разглеждат няколко опции за човек на върха на атаката и 23-годишния таран е една от тях.

Шимон Влодарчик има договор с Щурм Грац до лятото. Той е висок 192 сантиметра и се отличава със своята физика. Полякът стартира сезона като титуляр за австрийския отбор, но постепенно загуби мястото си в състава.

Влодарчик дори не е картотекиран в състава за Лига Европа, макар че води атаката в квалификациите в Шампионска лига, където австрийците отстраняват Хартс, но отпадат от Фенербахче.

Цената на новия стадион на Левски скача до над 150 милиона евро

Проектът за нов стадион на Левски ще излезе по-скъпо от първоначалните очаквания. Собственикът на клуба Атанас Бостанджиев е приготвил над 150 милиона евро, твърдят колегите от "Тема спорт". Сумата е с 30 милиона по-голяма от обявената по-рано през годината. Тя може да се увеличи и още до завършването на всички строителни дейности.

Към работата по стадиона бе привлечен и международен партньор. Това е германската инженерна компания SBP (Schlaich Bergermann Partner), която е участвала и в разработването на арените на Байерн Мюнхен и Тотнъм.

Възможно е в хода на работите отново да има изменения в проекта, както и в коригиране на капацитета. Наред с това от „Герена" работят и по намирането на терен за бази на първия отбор и школата. Това също е приоритет пред собственика.

ЦСКА пуска още 2000 билета за първия европейски мач на новата „Армия"

От ЦСКА обявиха кога пускат билетите за двубоя с Трабзонспор от Лигата на конференциите. „Червените" разясниха и стъпките за закупуване, като разкриха, че техните фенове ще имат 2 000 места повече, тъй като гостите са наказани без гостуваща агитка. Сблъсъкът е на 26 ноември и ще бъде първи европейски мач на новия стадион "Българска армия".

"Завърнахме се в нашия дом - и ще пазим великата емоция от първия ни двубой за цял живот! Но сега ни чакат нови вечери за историята: първото европейско изпитание на изключителното ни бижу - „Българска армия“, е срещу Трабзонспор на 26 ноември (четвъртък) от 22:00 ч.