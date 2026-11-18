Силната буря, която премина през Западна и Северозападна България на 18 ноември, остави десетки населени места без електрозахранване. Общо 48 населени места в 12 общини са засегнати от авариите, причинени от усложнената метеорологична обстановка.

Проверка на ТАРАЛЕЖ в официалната интерактивна карта на електроразпределителното дружество "ЕРМ Запад" показва множество непланирани прекъсвания в София, Враца и Ловеч, както и в околните населени места.

В столицата най-много аварийни точки са регистрирани в южните райони. Сред засегнатите са кварталите "Драгалевци", "Бояна" и "Киноцентър", както и вилните зони "Симеоново - Драгалевци" и "Малинова долина".

По-рано Столичната община предупреди за силни пориви на вятъра именно в южните части на София. Гражданите бяха призовани да приберат незакрепените предмети от балконите и терасите си и да избягват престоя под дървета и нестабилни конструкции.

Сериозни проблеми с електрозахранването има и във Враца. Проверка на ТАРАЛЕЖ в интерактивната карта на "ЕРМ Запад" показва множество непланирани прекъсвания, съсредоточени в квартал "Дъбника", в северната част на града. Аварийните точки са разположени в близост една до друга, като картата показва и очертанията на засегнатата територия.

Прекъсвания на електрозахранването са регистрирани и в редица населени места в област Враца, сред които Бяла Слатина, Галиче, Габаре, Търнава, Алтимир, Попица, Соколаре и други населени места.

В Ловешко проверката на ТАРАЛЕЖ установи непланирани прекъсвания в град Ловеч и селата Радювене и Изворче. На картата на електроразпределителното дружество са обозначени множество аварийни точки, включително в района на Радювене.

Бурята е засегнала и други части на Северозападна България. Проблеми с електрозахранването са регистрирани в населени места от община Кула във Видинско, както и в село Василовци, община Брусарци, област Монтана.

В село Септемврийци силният вятър е бил придружен от дъжд и градушка. Паднало дърво е затруднило движението по пътя към село Мадан, като са предприети действия за отстраняването му.

За 18 ноември Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за силен вятър в девет области на страната. Очакваните пориви достигат 20-24 метра в секунда, което създава предпоставки за паднали клони, повредени съоръжения и прекъсвания на електрозахранването.

Аварийните екипи работят по възстановяването на електроподаването в засегнатите райони. Към момента няма обобщена информация за точния брой домакинства без ток, нито за окончателните срокове за отстраняване на всички повреди.

Обстановката остава динамична, а гражданите могат да следят актуалните прекъсвания чрез официалната интерактивна карта на "ЕРМ Запад".