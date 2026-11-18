"Няма абсолютно никакво значение чии са дроновете, когато представляват заплаха за националната сигурност".

Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод атаките с безекипажни дронове в Черно море край българското крайбрежие.

Стоянов посочи, че снимковият материал от дроновете, които са ударили кораби в зоната край България, вече е предоставен на всички партньори и съюзници на страната. До момента обаче няма категоричен отговор за произхода и типа на използваните безекипажни летателни апарати.

"Мина достатъчно дълго време, това не е случайно", коментира министърът.

По думите му именно военната прокуратура трябва да установи какви са дроновете, тъй като тя е органът, който извършва разследването.

До изясняването на случая институциите продължават да следят ситуацията и да обменят информация със съюзниците. Министърът подчерта, че напрежението в Черно море продължава да нараства и подобни инциденти не могат да бъдат разглеждани изолирано.

"Ударите ще продължат, това е сигурно", заяви Стоянов, като уточни, че към момента няма пряка опасност за територията на България.

По думите му държавата вече е предприела необходимите мерки за наблюдение и защита на крайбрежието.

"Всичко, с което разполагаме, е изпратено на крайбрежието и работи".

Димитър Стоянов коментира и възможността да бъде свикан нов Консултативен съвет за национална сигурност заради ситуацията в Черно море. Според него към момента няма съществена промяна спрямо обстановката, при която вече е проведено заседание.

Средната пенсия в България се предвижда да достигне 587,70 евро през 2027 г., а обезщетението за отглеждане на дете през втората година да се увеличи на 450 евро. Това са част от мерките, заложени в проектобюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО), представен от социалния министър Наталия Ефремова пред парламентарната социална комисия.

По думите ѝ бюджетът ще бъде щит за възрастните хора и уязвимите групи, като предлага увеличение на редица социални плащания, част от които не са актуализирани през последните години.

От 1 юли 2027 г. пенсиите, отпуснати до края на 2026 г., се предвижда да бъдат увеличени с между 7 и 8% по т.нар. швейцарско правило. Средната пенсия за годината се очаква да нарасне с 8% спрямо 2026 г., а минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст при пълен стаж да достигне 374,62 евро.

Увеличение се предвижда и за максималната пенсия, социалната пенсия за старост и добавките към нея.

От 1 януари обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст ще нарасне от 398,81 на 450 евро.Същата сума се предвижда и за обезщетението при отглеждане на дете до осемгодишна възраст от бащата или осиновителя.

За родителите, които се върнат на работа, без да използват целия си отпуск за отглеждане на дете, се предлага увеличение на изплащаното обезщетение от 50 на 75% от полагащата се сума.

Разходите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за 2027 г. се предвижда да достигнат 1,210 млрд. евро, а приходите - 832 млн. евро. Това стана ясно при представянето на проектобюджета пред парламентарната комисия по регионална политика с участието на министър Иван Шишков.

Основната част от средствата ще бъдат насочени към поддържане и модернизация на пътната инфраструктура, регионалното развитие и подобряване на водоснабдяването.

За Агенция "Пътна инфраструктура" са предвидени близо 1,1 млрд. евро. Според Шишков разходите за текущ ремонт и поддържане на пътищата ще нараснат със 109,3 млн. евро, а за основни ремонти и изграждане на републиканската пътна мрежа са заложени допълнителни 11,75 млн. евро.

Увеличение от близо 29,6 млн. евро се предвижда и за проекти, свързани с водоснабдяването и качеството на питейната вода.

За изпълнение на общинската инвестиционна програма през 2027 г. са осигурени 600 млн. евро. От Министерството на финансите обаче уточниха, че няма да се сключват нови споразумения, а ще продължи финансирането единствено на проектите, договорени до края на 2026 г.

Промени се предвиждат и при местните данъци и такси. Според представените разчети актуализацията на данъка върху недвижимите имоти, данъка при придобиване на имущество и размера на глобите трябва да донесе допълнителни 73,4 млн. евро през 2027 г.

Парламентарната правна комисия одобри на първо четене проектобюджета за 2027 г. в частта за съдебната власт, предложен от Министерския съвет. Решението беше подкрепено с 13 гласа "за" и девет "против", докато алтернативният бюджет на Висшия съдебен съвет (ВСС) беше отхвърлен със 17 гласа "против" и един "въздържал се".

Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че предложеният от правителството бюджет осигурява в голяма степен необходимите средства за основните политики и програми на ведомството.

За периода 2027–2029 г. Министерството на правосъдието предвижда законодателни промени, насочени към подобряване на работата на съдебната система, борбата с престъпността и укрепването на правовия ред.

Според представените разчети приходите на министерството за 2027 г. ще достигнат 55,28 млн. евро. Разходите за персонал се увеличават с близо 6,4 млн. евро, докато средствата за издръжка намаляват с 547 хил. евро. Капиталовите разходи се предвижда да достигнат малко над 4 млн. евро.

По време на заседанието Найденов съобщи, че затворът в Бобов дол ще бъде закрит, а лишените от свобода ще бъдат преместени в затвора в Самораново.

Парламентарната комисия по труда, демографската и социалната политика прие на първо четене проектите на държавния бюджет и бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2027 г. Според социалния министър Наталия Ефремова предвидените мерки ще увеличат средствата за социална защита с близо 2 млрд. евро.

По думите ѝ правителството планира да намали бюджетния дефицит от 5,5% на 3,5% от брутния вътрешен продукт, без да замразява социалните плащания.

"Този бюджет няма да избере лесния път. Това е важен политически избор, защото фискалната дисциплина не трябва да означава социално отстъпление", заяви Ефремова.

Бюджетът на Министерството на труда и социалната политика се предвижда да достигне 2,357 млрд. евро, което представлява увеличение с около 245 млн. евро, или 11,6%, спрямо 2026 г.

Един от основните приоритети е подкрепата за семействата. За първи път от години се предвижда увеличение на девет от общо 12 вида семейни помощи, за което са осигурени допълнителни 72,5 млн. евро.

Предлагат се и по-високи данъчни облекчения за деца, както и ново облекчение за детско развитие.

"Родители, които работят на минимална заплата, почти няма да плащат данък", посочи социалният министър.

Обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст ще нарасне от около 398 на 450 евро. Същото увеличение се предвижда и за обезщетението за отглеждане на дете до осемгодишна възраст от бащата.

Парламентарната комисия по външна политика прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2027 г. Деветима депутати подкрепиха план-сметката, петима гласуваха "против", а въздържали се нямаше. Параметрите на бюджета на Министерството на външните работи (МВнР) бяха представени от министър Велислава Петрова.

Средствата за проектна подкрепа на българските общности в чужбина се предвижда да нараснат от 1,75 млн. на 2 млн. евро. Финансирането за българските медии зад граница остава непроменено – 50 000 евро. Министърът уточни, че ведомството ще работи съвместно с Изпълнителната агенция за българите в чужбина по програмата "Избирам България".

В проектобюджета са заложени и допълнителни 3 696 300 евро за увеличаване на броя на консулските служители. Според Петрова новите назначения ще бъдат насочени към дипломатически представителства с висока натовареност и недостиг на персонал.

Тя припомни, че е обявено удвояване на броя на консулските служители в Турция, като посочи Индия, Джакарта и Ханой сред местата с повишено търсене на консулски услуги. По думите ѝ необходимостта от допълнителен персонал е свързана с увеличаващия се брой българи зад граница и интереса към шенгенски визи след присъединяването на България към Шенген.

За служителите на МВнР е предвидено увеличение на възнагражденията с 5%. Министърът обаче призна, че този ръст няма да бъде достатъчен за преодоляване на разликите в заплащането спрямо останалите министерства. Предвиждат се и средства за здравни застраховки на командированите в САЩ служители.

Министерският съвет прие проект на Закон за Европейския портфейл за цифрова самоличност, с който се създава националната правна и институционална рамка за въвеждането и използването на европейския портфейл в България. Това заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев на брифинг след редовното заседание на Министерския съвет.

Новият инструмент ще даде възможност на гражданите сигурно да заявяват, получават, съхраняват и представят данни за своята самоличност и електронни удостоверения в цифрова среда, обясни министърът, цитиран от БТА.

С цифровия портфейл лесно, бързо, удобно и сигурно ще бъдат използвани редица услуги на държавата без да се налага многократно да се представят документи и удостоверения пред различни институции и доставчици на услуги, добави Василев.

"Това ще доведе и до намаляване на административната тежест, ще се улесни достъпът до електронни, административни, обществени и частни услуги, включително при трансгранично използване в рамките на Европейския съюз. За бизнеса това ще улесни електронната идентификация на клиенти, дистанционното обслужване и обмена на данни", каза министър Василев.

"Заведохме детето си на зъболекар, а го изведохме мъртво!" – с тези думи родителите на 6-годишния Ангел описват трагедията, която преобръща живота им.

Повече от година след смъртта на момчето семейството продължава да търси отговори и настоява за справедливост и наказание за всички, които според тях имат отношение към случилото се. В интервю за ТАРАЛЕЖ Магдалена и Георги Райчеви разказват за последните часове на сина си, за въпросите, които продължават да ги измъчват, и за дългия път през институциите и съдебната система.

От ТАРАЛЕЖ потърсихме и позицията на лечебното заведение.

Представител на "Медикус Алфа" изложи своята версия за протичането на стоматологичната процедура, приложението на упойката и състоянието на детето след нея. Според него Ангел е бил стабилен при последните прегледи от анестезиолога, а влошаването е настъпило след напускането му.

Сухопътните войски на България са най-старият и многочислен вид въоръжени сили, които представляват гръбнакът на отбранителните способности на Българската армия. Те доказаха, че ценностите дълг, чест и родолюбие са водещи в изпълнението на войнския дълг. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на тържествена церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2 в навечерието на бойния празник на Сухопътните войски – 19 ноември.

На събитието, на което присъстваха и курсанти от Националния военен университет "Васил Левски" във Велико Търново, държавният глава връчи Почетния знак на президента на четирима военнослужещи – ген.-лейтенант о.з. Иван Добрев, ген.-лейтенант о.з. Стефан Василев, подполковник Теодор Джунов и подполковник Андрей Василев. Отличията се присъждат за техния значим принос към развитието на този род войски, издигането на престижа им и високия професионализъм при защитата на националната независимост в мирно време.

В обръщението си Йотова акцентира върху символиката на датата 19 ноември, свързана с героизма на българските воини край Сливница, отбранявали самоотвержено Съединението и извоюваната свобода. По думите ѝ тогава е сломен опитът за посегателство върху обединението, а българите показват на света, че "в свои ръце поемат съдбата си" и имат готовност "да я бранят докрай".

Президентът и Върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова удостои с Почетния знак на президента офицери от Сухопътните войски на България на официална церемония в Гербовата зала на "Дондуков” 2.

Церемонията е в навечерието на бойния празник на Сухопътните войски – 19 ноември, когато се отбелязват 141 години от победата на българската пехота при Сливница.

Отличени с почетния знак бяха ген.-лейтенант о.з. Иван Добрев, ген.-лейтенант о.з. Стефан Василев, подполковник Теодор Джунов и подполковник Андрей Василев за значимия им принос за развитието на Сухопътните войски, издигането на техния престиж и проявен висок професионализъм в защита на независимостта на България в мирно време.

"Като най-стари и най-многочислен вид въоръжени сили, сухопътните войски са гръбнакът на отбранителната способност на българската армия и са доказали, че ценности като дълг, чест, родолюбие са водещи в изпълнението на воинския дълг", каза президентът Йотова.