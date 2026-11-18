Разходите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за 2027 г. се предвижда да достигнат 1,210 млрд. евро, а приходите - 832 млн. евро. Това стана ясно при представянето на проектобюджета пред парламентарната комисия по регионална политика с участието на министър Иван Шишков.

Основната част от средствата ще бъдат насочени към поддържане и модернизация на пътната инфраструктура, регионалното развитие и подобряване на водоснабдяването.

За Агенция "Пътна инфраструктура" са предвидени близо 1,1 млрд. евро. Според Шишков разходите за текущ ремонт и поддържане на пътищата ще нараснат със 109,3 млн. евро, а за основни ремонти и изграждане на републиканската пътна мрежа са заложени допълнителни 11,75 млн. евро.

Увеличение от близо 29,6 млн. евро се предвижда и за проекти, свързани с водоснабдяването и качеството на питейната вода.

За изпълнение на общинската инвестиционна програма през 2027 г. са осигурени 600 млн. евро. От Министерството на финансите обаче уточниха, че няма да се сключват нови споразумения, а ще продължи финансирането единствено на проектите, договорени до края на 2026 г.

Промени се предвиждат и при местните данъци и такси. Според представените разчети актуализацията на данъка върху недвижимите имоти, данъка при придобиване на имущество и размера на глобите трябва да донесе допълнителни 73,4 млн. евро през 2027 г.

В същото време отпада допълнителният трансфер за местни дейности в размер на 45,5 млн. евро, а исканията на общините за увеличение на основните субсидии не са приети.

От МРРБ очакват и по-високи приходи от пътни такси. За винетки са заложени близо 235 млн. евро, а от тол такси се очакват над 484 млн. евро.

Националното сдружение на общините изрази резерви към проектобюджета. Представителят му Даниела Ушатова настоя при възможност средствата за общинската инвестиционна програма да бъдат увеличени, като подчерта значението ѝ за развитието на регионите и намаляването на различията между тях.