Украинските въоръжени сили съобщиха за удари по две петролни рафинерии в Южна Русия, мост в окупираната част на Луганска област и руска военна ремонтна база в Курска област. Информацията беше разпространена от украинския Генерален щаб и цитирана от Ройтерс и Укринформ.

Атаките срещу Илската и Афипската петролна рафинерия са извършени вчера и през изминалата нощ. По данни на украинската страна в Илската рафинерия са повредени резервоари, а в Афипската е поразена инсталация за преработка на петрол.

Украинските сили са атакували и автомобилен мост над река Северски Донец, в района на временно окупираното селище Станица Луганска. Според Генералния щаб съоръжението се използва от руските военни за превоз на боеприпаси, гориво и техника към фронтовата линия.

В Курска област е била поразена и ремонтна база на руско военно подразделение край селището Хомутовка.

В съобщението си украинският Генерален щаб припомня и за атаката от 10 ноември срещу 123-ия авиационен ремонтен завод в град Стара Руса, Новгородска област. При нея са били повредени три военнотранспортни самолета.

Сред засегнатите машини е и самолет Ил-76, получил сериозни повреди. Украинската страна посочва, че тези самолети се използват за превоз на военнослужещи, техника и боеприпаси и временно са извадени от строя.