Румънските военновъздушни сили вдигнаха два изтребителя F-16 по тревога през изминалата нощ заради засечени въздушни цели в близост до границата с Украйна, съобщи Министерството на националната отбрана на Румъния, цитирано от агенция Аджерпрес.

Радарните системи първоначално са регистрирали обекти на около 4 километра източно от украинското село Вълкове. По-късно са били засечени още седем въздушни цели на приблизително 10 километра североизточно от Измаил, разположен срещу румънския бряг на река Дунав.

В отговор два изтребителя F-16 от състава на румънската въздушна полиция са излетели от военновъздушна база 86 във Фетещ.

Националният военен команден център е уведомил Генералния инспекторат за извънредни ситуации за необходимостта от предупреждение на населението в северната част на окръг Тулча. В 23:36 ч. местно време жителите са получили известие чрез системата Ro-Alert.

Румънското министерство на отбраната уточнява, че не е установено нарушение на националното въздушно пространство.

Предупреждението за въздушна опасност е отменено в 00:07 ч.