Камарата на частните съдебни изпълнители предлага длъжниците да получават покана за доброволно плащане, преди кредиторът да потърси вземането си по съдебен път. Целта е да се спестят разноските, които могат да увеличат дълг от 100 на 500 евро, обясни председателят на Управителния съвет на Камарата Стоян Янакиев в ефира на БНР.

Предложението е част от пакет от пет законодателни промени под мотото „Превенция вместо принуда“, изпратен в края на септември до министъра на правосъдието Николай Найденов. Месец и половина по-късно по предложенията все още няма напредък, посочи Янакиев.

По думите му част от длъжниците не живеят на адресите, на които са регистрирани, и научават за производството едва при запор на заплатата или банковата си сметка. Дотогава към неплатената сметка за телефон, парно, ток или вода вече може да са добавени държавни такси, юрисконсултски възнаграждения и разноски по изпълнителното дело. Така се стига до това „от 100 евро задължението да стане 500 евро“, даде пример Янакиев.

Според предложението кредиторът ще може да възложи на съдебен изпълнител да изпрати покана за доброволно плащане. На този етап няма да се налагат запори и възбрани. Механизмът би могъл да се прилага както за битови сметки, така и за по-големи задължения, включително по бързи кредити.

Камарата предлага в процедурата да бъдат разписани гаранции за гражданите, включително достъп до безплатна правна помощ в предвидените от закона случаи. Според Янакиев длъжникът трябва да знае каква сума се претендира, как може да оспори задължението и какви биха били последиците при последващо съдебно производство.

Друго предложение е съдебните изпълнители да могат да удостоверяват факти с протоколи, които да се използват като доказателства в съда. Янакиев даде пример с наводнен от съсед апартамент, при който щетите могат да бъдат документирани на място преди ремонта. Сред останалите примери са некачествено строителство, отчитане на потребление и съдържание на публикации в интернет.

Янакиев припомни, че при предишен опит за въвеждане на доброволното изпълнение предложението е било прието на първо четене в Народното събрание, „но явно имаше неразбиране“ и до второ четене не се е стигнало. Камарата очаква Министерството на правосъдието да създаде работна група и да организира по-широко обществено обсъждане на промените.