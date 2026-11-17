Япония ще изгради механизъм за сътрудничество с Австралия и повечето държави от Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) за гарантиране на сигурността на петролните доставки. Това обяви японският премиер Санае Такаичи на срещата на върха на Азиатската общност за нулеви емисии в Манила, съобщи агенция Киодо.

Новата инициатива предвижда общи правила за използване на стратегическите петролни резерви и предоставяне на гориво между участващите държави при извънредни ситуации. Разработването им ще бъде координирано с Международната агенция за енергията (МАЕ) и базирания в Джакарта Институт за икономически изследвания за АСЕАН и Източна Азия.

Такаичи съобщи още, че в Токио ще бъде открит офис на МАЕ, който ще координира дейността на новата Работна група за петролна сигурност в Азия. Японският премиер предложи и създаването на общи регионални петролни запаси чрез използване на свободния капацитет на хранилищата в Япония.

„С нарастването на опасенията за енергийните доставки става все по-важно да постигнем едновременно енергийна сигурност, икономически растеж и декарбонизация“, заяви Такаичи. Тя председателства форума заедно с филипинския президент Фердинанд Маркос-младши.

Япония и редица страни от АСЕАН разчитат в голяма степен на внос на петрол от Близкия изток. За разлика от много от тях Токио разполага със значителни стратегически резерви.

След началото през февруари на войната между САЩ, Израел и Иран, която доведе до фактическото блокиране на Ормузкия проток, Япония стартира през април програма на стойност 10 милиарда долара за финансова подкрепа на азиатски държави с по-ограничени петролни запаси.

Форумът в Манила е част от поредица срещи между 11-те държави членки на АСЕАН и техните регионални партньори. В разговорите участват също Индия и Южна Корея. Очаква се в края на срещата участниците да приемат общ заключителен документ.