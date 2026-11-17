Цените на петрола отчитат спад по време на днешната азиатска търговия. По-бързото възстановяване на износа от Близкия изток засили прогнозите, че предлагането скоро ще надхвърли търсенето, което се оказа по-силен фактор за пазара от продължаващите нападения срещу танкери и затрудненията в корабоплаването през Ормузкия проток, съобщава Ройтерс.

Към 08:00 ч. българско време европейският бенчмарк Брент поевтиня със 75 цента (0,69%) до 91,75 долара за барел. В същото време фючърсите на американския лек суров петрол WTI загубиха 78 цента (0,91%) и се търгуват по 84,91 долара за барел.

Инвеститорите все по-ясно осъзнават, че добивът е настигнал потреблението и е напът да го изпревари, коментира Тим Уотърър, главен анализатор в „Кей Си Ем трейд“ (KCM Trade). По думите му именно този баланс тласка котировките надолу, въпреки че напрежението около конфликта между САЩ и Иран остава фактор за търговците.

Тази оценка съвпада и с прогнозата на Международната агенция за енергията (МАЕ) от петък, според която глобалният петролен пазар ще премине към излишък през четвъртото тримесечие. Експертите на агенцията отбелязват, че доставките от Близкия изток се възстановяват с по-бързи темпове от ръста на световното търсене, независимо от атаките срещу плавателни съдове.

Несигурността около веригите за доставки обаче не е изчезнала напълно заради иранските удари по американски бази в Бахрейн и блокадите в Ормузкия проток. Анализатори на банката Ей Ен Зет (ANZ) изчисляват, че пропускателната способност на протока е едва 49% от нивата преди войната. Това принуждава превозвачите да използват алтернативни трасета, които също крият рискове от нападения и логистични проблеми.

На този фон в понеделник страните от ОПЕК проведоха онлайн консултации относно максималния устойчив капацитет за добив на отделните членки. Данните ще залегнат при разпределението на квотите на формата ОПЕК+ за 2027 г. и следващите години. Очаква се картелът и съюзниците му, водени от Русия, да проведат ключова среща на 29 ноември, за да финализират производствената си политика за догодина.

Паралелно с това данни на Министерството на енергетиката на САЩ показаха, че Стратегическият петролен резерв на страната се е свил до 276,4 млн. барела през миналата седмица. Това е най-ниското му ниво от август 1982 г. насам. Намалението е резултат от текущото изтегляне на суровина по предварително одобрения план за освобождаване на общо 172 млн. барела на пазара.