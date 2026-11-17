Близо 40 минути пилот на Военновъздушните сили е задържал вертолет „Кугър“ над спасителен плот в Черно море, докато екипажът му е извеждал с лебедка 12-те моряци от бедстващия товарен кораб BETUL 8. През цялото време пилотът е управлявал машината ръчно, съобщава bTV.

Корабът е подал сигнал, че потъва, на около 40 морски мили югоизточно от нос Калиакра, в българската изключителна икономическа зона. В спасителната операция са участвали два вертолета „Кугър“ и самолет Су-25 на Военновъздушните сили.

„Това са едни от най-сложните операции за извличане на хора от морската повърхност“, обясни пред bTV командирът на авиобаза „Крумово“ бригаден генерал Димитър Павлов.

По думите му вертолетите „Кугър“ разполагат с триканален автопилот, а за подобни мисии се препоръчва четириканален, който помага на пилота да задържи машината над една точка. При тази операция пилотът е поддържал позицията над плота изцяло на ръчно управление, докато бордовият спасител и бордовият инженер, който управлява лебедката, са извеждали моряците.

„40 минути ръчно да висиш над целта, за да извлечеш хората с лебедката, могат да го направят само изключително опитни пилоти“, подчерта бригаден генерал Павлов.

Първият вертолет е излетял от авиобаза „Балчик“ значително преди изтичането на стандартния 30-минутен срок за реакция. След координация с Морския спасително-координационен център машината е насочена към мястото на инцидента. Вторият „Кугър“, изпратен от авиобаза „Крумово“, е осигурявал подкрепа при евентуална авария или принудително приводняване на първата машина. Той е пристигнал малко преди евакуацията на последния моряк от плота.

Благоприятното време е улеснило работата на екипажите. По думите на Павлов Военновъздушните сили провеждат поне две многодневни тренировки за спасяване над море годишно. Предвижда се да бъдат подготвени повече екипажи, като в обучението ще бъдат включени и по-млади пилоти и летателни специалисти.