Смъртта на осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн в затвора може да не е била самоубийство, а убийство. До това заключение стига съдебномедицинският експерт професор Майкъл Фрийман, който представи свой независим анализ на случая пред Би Би Си.

В интервю за британската медия Фрийман заяви, че след преглед на документите от съдебномедицинската експертиза в Ню Йорк е стигнал до извода, че Епстийн е бил удушен, най-вероятно при нападение в гръб.

Официалното заключение от аутопсията през 2019 г. обаче е различно. Тогава съдебният лекар приема, че установените наранявания съответстват на самоубийство. В доклада се посочва и липсата на защитни травми, които биха могли да подкрепят версията за нападение.

Джефри Епстийн беше открит мъртъв в затвор в Ню Йорк на 10 август 2019 г., докато очакваше съдебен процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Д-р Барбара Сампсън, която по това време е главен съдебен лекар на Ню Йорк и ръководи аутопсията, неколкократно е потвърждавала официалната версия. „Напълно стоя зад нашето заключение за причината и начина на настъпване на смъртта на г-н Епстийн“, заяви тя по-рано.

Би Би Си посочва, че все още няма коментар от Сампсън във връзка с новия анализ на професор Фрийман.

Експертът има опит в разследването на смъртни случаи на лица, намирали се под полицейски надзор. Той е работил по дела за главни прокурори в САЩ, включително по случая с Джордж Флойд в Минесота.

Фрийман е представил анализа си в Лондон, като е публикувал и документите от съдебномедицинското разследване в Ню Йорк. Той не е извършвал личен оглед на тялото на Епстийн, а е основал заключенията си на медицинската документация и снимките от аутопсията.

Материалите са му били предоставени от Марк Епстийн, брат на покойния, който от години оспорва официалната версия за смъртта му и твърди, че той е бил убит.

Професор Фрийман подчертава, че анализът му е независим и че не е получавал възнаграждение от Марк Епстийн за извършената работа.