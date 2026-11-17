Проучване: Едва 32% от американците подкрепят Доналд Тръмп
Новите резултати от проучването бяха оповестени по време на пътуването на Тръмп към Източна Азия, където тази седмица му предстои поредица от международни срещи
Одобрението към президента на САЩ Доналд Тръмп остава на ниво от 32%, доближавайки се до най-ниската стойност, отчетена по време на мандата му, сочи съвместно проучване на „Ипсос“ и Ройтерс.
В средата на миналия месец подкрепата за американския държавен глава достигна рекордно ниските 31%. Оттогава показателят се задържа на 32% в четири поредни социологически изследвания на двете организации.
Спадът в общественото одобрение през тази година се свързва с последиците от войната с Иран. Конфликтът оказа допълнителен натиск върху финансите на американските домакинства заради поскъпването на горивата и нарастващата инфлация. Междувременно Републиканската партия загуби контрола върху двете камари на Конгреса след междинните избори на 3 ноември.
Подкрепата за военната операция срещу Иран също остава ниска. Едва 31% от анкетираните американци заявяват, че я одобряват.
Новите резултати от проучването бяха оповестени по време на пътуването на Тръмп към Източна Азия, където тази седмица му предстои поредица от международни срещи. Първата спирка от обиколката му е Манила, Филипините, където американският президент ще участва в среща на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) с партньорски държави.
След това Тръмп ще посети китайския град Шънджън за форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).
В четвъртък се очаква той да проведе срещи със Си Дзинпин и Владимир Путин в рамките на форума.
Американският президент не изключи и възможността да разговаря в Китай със севернокорейския лидер Ким Чен-ун.