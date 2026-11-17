Одобрението към президента на САЩ Доналд Тръмп остава на ниво от 32%, доближавайки се до най-ниската стойност, отчетена по време на мандата му, сочи съвместно проучване на „Ипсос“ и Ройтерс.

В средата на миналия месец подкрепата за американския държавен глава достигна рекордно ниските 31%. Оттогава показателят се задържа на 32% в четири поредни социологически изследвания на двете организации.

Спадът в общественото одобрение през тази година се свързва с последиците от войната с Иран. Конфликтът оказа допълнителен натиск върху финансите на американските домакинства заради поскъпването на горивата и нарастващата инфлация. Междувременно Републиканската партия загуби контрола върху двете камари на Конгреса след междинните избори на 3 ноември.

Подкрепата за военната операция срещу Иран също остава ниска. Едва 31% от анкетираните американци заявяват, че я одобряват.

Новите резултати от проучването бяха оповестени по време на пътуването на Тръмп към Източна Азия, където тази седмица му предстои поредица от международни срещи. Първата спирка от обиколката му е Манила, Филипините, където американският президент ще участва в среща на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) с партньорски държави.

След това Тръмп ще посети китайския град Шънджън за форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).

В четвъртък се очаква той да проведе срещи със Си Дзинпин и Владимир Путин в рамките на форума.

Американският президент не изключи и възможността да разговаря в Китай със севернокорейския лидер Ким Чен-ун.