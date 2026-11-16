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Китай потвърди срещата между Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин

Китай потвърди срещата между Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин
АР/БТА

Разговорите ще се проведат на 19 ноември в китайския град Шънджън

Китайският президент Си Дзинпин ще бъде домакин на първата тристранна среща с американския държавен глава Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин. Разговорите ще се проведат на 19 ноември в китайския град Шънджън, съобщиха световните агенции, позовавайки се на официално изявление на китайското Министерство на външните работи.

От ведомството потвърдиха участието на тримата лидери, но не предоставиха допълнителна информация за дневния ред и формата на разговорите.

Срещата е планирана в рамките на форума на Организацията за азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС), който започва в сряда. Провеждането на тристранните разговори вече е потвърдено и от Кремъл, и от Белия дом.

По информация на американски представители Доналд Тръмп ще постави въпроса за ограничаването на ядрените арсенали в световен мащаб, както и войната срещу Иран. Според информация на АФП конфликтът между Русия и Украйна не е включен сред планираните теми.

Междувременно германският президент Франк-Валтер Щайнмайер разказа за своя неотдавнашна среща със Си Дзинпин. По думите му китайският лидер е реагирал с известно раздразнение на предложението за тристранни преговори относно войната в Украйна.

В интервю за германската обществена телевизия А Ер Де Щайнмайер посочи, че Си е подчертал европейския характер на конфликта и необходимостта европейските държави да участват в преговорния процес.

По въпроса за ядреното разоръжаване позицията на Пекин остава непроменена. Китай настоява първо САЩ и Русия да предприемат съкращаване на своите ядрени арсенали, преди самият Китай да се ангажира с подобни действия.

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