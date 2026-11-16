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Обрат с треньорския казус в Локомотив София

Обрат с треньорския казус в Локомотив София
Facebook/ ФК Локомотив София 1929

Явор Вълчинов фаворит за поста

В последните дни настъпи обрат в треньорския казус в Локомотив София. Очакваше се ръководството на "железничарите" да даде отбора на опитния Гьоко Хаджиевски. Северномакедонецът беше у нас на преговори, които завършиха положително и плановете бяха 71-годишният специалист да застане начало на отбора от тази седмица. 

Сега обаче фаворит за поста се очертава Явор Вълчинов, научи ТАРАЛЕЖ. За последно той беше част от щаба на Александър Димитров в националния отбор. Той е кадър на "червено-черните". Вече е бил начело на отбора през сезон 2016/17. 

До момента треньорскара кариера на 51-годишния специалист преминава основно като асистент. Той е работил като такъв в Локомотив София, Лудогорец, Левски, Арда, младежкия и мъжкия национален отбор. Старши-треньор е бил само в 19 мача на Локомотив и Монтана, което прави неговият избор доста изненадващ.

Очаква се ръководството на "железничарите" официално да обяви новия треньор на отбора в следващите часове, като към момента нагласите са, че това ще е Вълчинов. 

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