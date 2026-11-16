Франция удържа победата срещу Турция и спечели групата си

Франция победи Турция с 2:1 в последния кръг на група А1 в Лигата на нациите. Домакините поведоха след автогол на Емирхан Топчу, а резервата Ели Жуниор Крупи удвои преднината им. Турция върна един гол в 90-ата минута, но не успя да изравни.

Французите владееха топката над 70% от времето през първото полувреме, но не успяха да преодолеят Берке Йозер. Турският вратар се намеси при удари на Адриен Рабио и Килиан Мбапе, а в 21-вата минута Брадли Баркола пропусна, останал сам срещу него. Майк Менян спаси удар отблизо на Дениз Гюл, а в 39-ата минута попадение на Мбапе беше отменено заради засада.

На почивката контузеният Менян беше заменен от Гийом Рест. Четири минути след подновяването на играта Рабио центрира, а Топчу прати топката в собствената си врата в опит да я изчисти. Турция отговори в 52-рата минута с гол на Арда Гюлер, който беше отменен заради засада след видеопреглед.

В 79-ата минута Крупи се разписа за 2:0 след комбинация с Раян Шерки. В 90-ата Абдюлкерим Бардакчъ засече с глава центриране на Гюлер и намали на 2:1. Гостите потърсиха изравняването в добавеното време, но Франция запази аванса си.

С победата отборът на Зидан завърши начело в групата с точка пред Белгия. Турция остана последна без спечелена точка.