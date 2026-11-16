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Смъртта на трима младежи край Балчик: Полицията предупреждавала за опасния участък

Смъртта на трима младежи край Балчик: Полицията предупреждавала за опасния участък
стопкадър/бтв

Още през септември "Пътна полиция" е сигнализирала за липсващата маркировка. Разследващите проверяват скоростта на автомобила и обстоятелствата около катастрофата

Разследването на тежката катастрофа на пътя Добрич - Балчик, при която загинаха трима младежи на 14, 18 и 20 години, продължава. Извършен е втори оглед на мястото на произшествието, а разследващите проверяват както скоростта на автомобила, така и състоянието на пътната инфраструктура.

Участъкът е с нова асфалтова настилка, но без положена хоризонтална пътна маркировка. Ремонтните дейности по асфалтирането са приключили през юли, съобщава bTV.

Според медийни публикации "Пътна полиция" е сигнализирала за липсата на маркировка още през септември, а през октомври е отправено искане за поставяне на временна маркировка. Към момента на катастрофата обаче тя все още не е била положена.

По първоначални данни на "Пътна полиция" една от основните версии за тежкия инцидент е високата скорост, с която се е движил автомобилът. Водачът е бил правоспособен от август тази година, като е имал шофьорска книжка едва от няколко месеца.

Точната скорост на движение предстои да бъде установена чрез назначената автотехническа експертиза. Взети са и биологични проби от водача за установяване на евентуална употреба на алкохол или наркотични вещества, като резултатите от изследванията все още не са обявени.

В участъка, където е станала катастрофата, ограничението на скоростта е 60 км/ч, според информацията, съобщена в медиите.

Предстои експертизите да установят причините за катастрофата и дали липсата на пътна маркировка е имала отношение към трагичния инцидент. До приключването на разследването не може да се направи категоричен извод за причините, довели до смъртта на тримата младежи.

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