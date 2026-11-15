Три момчета на 14, 18 и 20 години загинаха при тежка катастрофа край Добрич

Трима младежи на 14, 18 и 20 години са загинали при тежка катастрофа на пътя Добрич - Балчик. Две от момчетата са починали на място, а третото е издъхнало по-късно в болницата в Добрич. Това съобщи началникът на местната "Пътна полиция" главен инспектор Георги Димитров, цитиран от БНР.

Инцидентът е станал около 22:00 часа между селата Попгригорово и Безводица. По първоначални данни 18-годишният шофьор на БМВ 530 xDrive е загубил контрол над автомобила на ляв завой в посока Балчик.

Колата се е отклонила от пътя, ударила се е последователно в две дървета, навлязла е в нива и се е разпаднала на няколко части. На място са загинали водачът и 14-годишният пътник на задната седалка. По-късно в болницата е починало и 20-годишното момче, пътувало отпред.

Според полицията вероятната причина за трагедията е движение с несъобразена и превишена скорост. Точната скорост ще бъде установена чрез автотехническа експертиза. Очакват се и резултатите от пробите за алкохол и наркотици.

Установено е, че 18-годишният водач е получил шофьорската си книжка през август тази година, само дни след навършване на пълнолетие. Той е от село Бобовец, а другите две момчета са от село Стражица.

Сериозни въпроси възникват и около състоянието на пътя. По думите на главен инспектор Димитров по цялото трасе между Добрич и Балчик липсва хоризонтална маркировка, въпреки че полицията е сигнализирала отговорните институции още през септември.

От Областното пътно управление са обяснили, че заданието за маркировката е изпратено на Агенция "Пътна инфраструктура" още през юни, но изпълнението очаква одобрение и финансиране. През октомври полицията е настояла поне за временна маркировка, но няма информация за предприети действия.

В участъка на катастрофата има временно ограничение на скоростта от 60 км/ч. Разследването продължава, като на мястото на трагедията вече е извършен и повторен оглед.