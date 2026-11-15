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Петър Хубчев: В България има много президенти, които нямат нищо общо с футбола

Петър Хубчев: В България има много президенти, които нямат нищо общо с футбола
БТА

Не можем да пренесем едно към едно опита от чужбина, заяви бившият национален селекционер

Бившият национален селекционер Петър Хубчев взе отношение по темата с българския футбол. Само преди няколко дни селекцията на Атанас Рибарски загуби от Исландия с 0:5, която отключи нова вълна на критики и призиви за промяна на модела. Самият Хубчев е на мнение, че трябва да се учим от другите, но да изградим нещата така, че да са съобразени с родната действителност и манталитет.

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„Гледаме световните сили във футбола и искаме да пренесем нещата едно към едно. Трябва да се съобразим с нашия манталитет. Прекалено малко тренираме, за да се мерим с големи сили, като Франция и Германия, които дори не трябва да споменаваме. В България има прекалено много президенти, които нямат нищо общо с футбола. Често оставам сам вкъщи и постоянно мисля за футбола. Не съм вътре във футбола и не искам да ангажирам никого с моето мнение", заяви Хубчев в предаването „Арена Спорт".

Липсата на достатъчно качествени български футболист в ЦСКА и Левски е сред причините за бледия облик на националния ни отбор, а и не само.

„Винаги се казваше през годините, когато имаме силен ЦСКА и силен Левски, ще имаме и силен национален отбор. С колко българи сме играли последното дерби? ЦСКА започна с един. Левски с двама или трима. Какво общо има това с националния отбор?", попита реторично Хубчев.

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