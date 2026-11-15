Полска легенда избухна: Гуардиола уби футбола

Полската легенда Збигнев Бонек даде любопитно интервю за Corriere dello Sport, в което разкритикува един от най-успешните треньори Пеп Гуардиола. Бонек е вицепрезидент на УЕФА, по време на кариерата си носи екипите на Ювентус и Рома. Той е определян и за един от най-великите полски футболисти.

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„Изпитвам голямо уважение към Гуардиола, но той просто уби футбола с негово тики-така", отсече бившият халф. „Ти на мен, после аз на теб и така до безрай. Не ми харесва това. Искам да гледам отбори, които играят по-директно и търсят път към гола по най-лесния начин. Отборите трябва да поемат рискове, защото иначе се губи удоволствието от играта", коментира Бониек.

Той взе отношение и по дебата за най-велик играч в историята. Бониек е играл срещу Диего Марадона по време на кариерата и в Серия А и изтъкна едно негово голямо предимство спрямо Лионел Меси.

„И двамата са феномени, но има една съществена разлика. Диего играеше във времена, когато защитниците го тероризираха и почти нямаше последствия. Не можете да си представите на какво беше подложен той. Диего беше уникален, въпреки че имаше противоречив живот. Ако трябваше да избирам, щях да предпочета него пред Меси", каза още Бонек.