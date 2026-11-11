Пеп Гуардиола е сред водещите кандидати за селекционер на САЩ, твърди The Athletic

Пеп Гуардиола е сред основните кандидати за селекционер на националния отбор на САЩ, съобщава The Athletic. Изданието твърди, че името му е било обсъждано на няколко нива в процеса по избор на нов треньор. Към момента обаче няма потвърждение за назначение или за отправена официална оферта.

Според публикацията федерацията може да се опита да привлече Гуардиола, ако Маурисио Почетино напусне поста си, за да поеме Манчестър Юнайтед. В такъв случай американците ще трябва да намерят нов селекционер, а испанецът би бил една от най-амбициозните възможности за поста.

Гуардиола вече е разговарял с представители на американската футболна федерация. The Athletic съобщава още, че треньорът отдавна проявява интерес към възможността да работи в САЩ и познава живота в страната. След напускането на Барселона през 2012 г. той прекарва около година в Ню Йорк по време на пауза от футбола.

По-рано тази година Гуардиола е отказал възможността да поеме националния отбор на Италия. Според публикацията тогава той е искал повече време за семейството си. Не е ясно дали сега би бил готов да приеме ново предизвикателство в международния футбол.