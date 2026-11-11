Най-важното от България на 11.11.2026 г.

България отбеляза Ден на национален траур в памет на 11-те загинали при тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия". Пленарното заседание на Народното събрание започна с едноминутно мълчание, а националните знамена на държавните институции бяха спуснати наполовина.

Трагедията се разигра на 10 ноември в района на пътен възел "Зимница" край Ямбол. В двете катастрофи участваха общо 86 превозни средства, а десетки хора пострадаха. Гъстата мъгла и силно ограничената видимост са сред основните обстоятелства, които разследващите проверяват.

Шестнайсет от пострадалите при катастрофите продължават да се лекуват в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" в Сливен. Това съобщи пред ТАРАЛЕЖ директорът на лечебното заведение д-р Васислав Петров. По думите му сутринта в болницата са били настанени 18 пострадали, но двама вече са изписани в добро състояние.

"Шестнайсет остават. Четири са в реанимация, един е в тежко състояние, всички други са стабилни", заяви д-р Петров. Той уточни, че кръв за пострадалите е осигурена, но болничната инициатива за кръводаряване продължава, тъй като дарената кръв може да помогне и на други пациенти. Междувременно движението по автомагистрала "Тракия" е възстановено и в двете посоки.

Над 500 активни проблема са установени в мрежата на "Топлофикация София", като 87 от тях са аварии с прекъснато отопление, а при други 425 топлоподаването е частично нарушено. Това съобщи изпълнителният директор на дружеството Петър Петров по време на изслушване в комисията по инженерна инфраструктура към Столичния общински съвет.

"Не знам защо се прехвърлят всички тези години и се очаква с вълшебна пръчка ние да решим всички проблеми, защото това е огромна структура, огромна мрежа", заяви Петров. Той обясни, че затрудненията са натрупвани с десетилетия и са свързани с липсата на достатъчно финансиране за обновяване на инфраструктурата.

Продължаващата липса на отопление засегна и учебния процес в столицата. Директорът на 119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов" Диян Стаматов заяви пред ТАРАЛЕЖ, че училището е без парно от 5 ноември. Заради проблема са обявени два неучебни дни, а през последните дни са възникнали и прекъсвания на електрозахранването.

"Здравето на децата е поставено под риск", предупреди Стаматов. Той изрази надежда неучебните дни да не бъдат удължавани, но подчерта, че липсата на отопление създава сериозни затруднения както за учениците и учителите, така и за работещите родители.

Лидерът на "Спаси София" Борис Бонев отправи остри критики към държавата заради финансовото състояние на "Топлофикация София". В интервю за ТАРАЛЕЖ той посочи, че дружеството има задължения от над 1,2 млрд. евро и плаща лихви от близо 16%.

"Това е буквално като бърз кредит", коментира Бонев и заяви, че държавата "на практика ограбва софиянци". Според него лихвите трябва незабавно да бъдат предоговорени, а плановите ремонти през отоплителния сезон – прекратени. Общинският съветник предупреди още, че евентуална концесия може да доведе до повишаване на цената на парното не с няколко процента, а в пъти.

България е сред трите държави в Европейския съюз с най-висок дял на хората, които не могат да посрещнат неочакван финансов разход. Според данни на Евростат за 2025 г., публикувани днес, 42,4% от българите са били в подобна ситуация. По-неблагоприятни показатели са отчетени единствено в Гърция и Латвия.

За сравнение средното равнище за Европейския съюз е 29,2%. Данните показват още, че 18,2% от българското население е имало просрочени задължения по жилищни разходи, комунални услуги или покупки на изплащане – близо два пъти над средния показател за ЕС.

Кметът на София Васил Терзиев не изключва възможността да се кандидатира за втори мандат, но все още не е взел окончателно решение. Пред "Извън ефир" той заяви, че се чувства мотивиран да продължи работата си, но подчерта, че кметският пост не е самоцел.

Терзиев разкри, че все още не е водил разговори с политическите сили, които го подкрепиха на предишните местни избори. "Нашата кампания е всеки ден да си вършим работата", заяви той. Столичният кмет коментира и слуховете за евентуална кандидатура на Андрей Гюров, като не потвърди информацията, но изрази положително отношение към работата му като служебен премиер.