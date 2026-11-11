Марихуана за милиони евро откриха в тайник на камион на "Кулата"

Голямо количество марихуана е открито при митническа проверка на тежкотоварен камион на граничния преход "Кулата". По неофициална информация стойността на задържания наркотик възлиза на няколко милиона евро, съобщава БНР.

Случаят е отпреди два дни, когато служители на Агенция "Митници" извършили щателна проверка на товарен автомобил, влизащ в България от Гърция.

В специално пригоден тайник митническите служители открили чували със суха тревиста маса, която при направения тест реагирала на марихуана.

По неофициални данни наркотичното вещество е на стойност няколко милиона евро. Към момента не се съобщава точното количество на иззетата дрога.

На шофьора на камиона е повдигнато обвинение и той е задържан за срок до 72 часа.

Не се съобщават допълнителни подробности за произхода на наркотика и крайната му дестинация.