Новини
Търси
Подкаст
Общество

Марихуана за милиони евро откриха в тайник на камион на "Кулата"

Марихуана за милиони евро откриха в тайник на камион на "Кулата"
БТА

Наркотикът е бил укрит в тежкотоварен автомобил, пристигащ от Гърция, а шофьорът е задържан за 72 часа

Голямо количество марихуана е открито при митническа проверка на тежкотоварен камион на граничния преход "Кулата". По неофициална информация стойността на задържания наркотик възлиза на няколко милиона евро, съобщава БНР.

Случаят е отпреди два дни, когато служители на Агенция "Митници" извършили щателна проверка на товарен автомобил, влизащ в България от Гърция.

В специално пригоден тайник митническите служители открили чували със суха тревиста маса, която при направения тест реагирала на марихуана.

По неофициални данни наркотичното вещество е на стойност няколко милиона евро. Към момента не се съобщава точното количество на иззетата дрога.

На шофьора на камиона е повдигнато обвинение и той е задържан за срок до 72 часа.

Не се съобщават допълнителни подробности за произхода на наркотика и крайната му дестинация.

Още по темата

Глоба от 1278 евро за сделка с марихуана за 6,44 евро в Раковски

Глоба от 1278 евро за сделка с марихуана за 6,44 евро в Раковски

Иззеха 15 кг марихуана при антинаркотични акции в Ямболско и Хасковско

Иззеха 15 кг марихуана при антинаркотични акции в Ямболско и Хасковско

СДВР задържа трима мъже при акции срещу наркотиците в София, иззети са близо 5 кг марихуана

СДВР задържа трима мъже при акции срещу наркотиците в София, иззети са близо 5 кг марихуана

27 грама марихуана в Свети Влас, три вида наркотици в Слънчев бряг

27 грама марихуана в Свети Влас, три вида наркотици в Слънчев бряг

Оставиха в ареста украинец, хванат с 222 кг марихуана за над 1,8 млн. евро на "Капитан Андреево"

Оставиха в ареста украинец, хванат с 222 кг марихуана за над 1,8 млн. евро на "Капитан Андреево"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Най-важното от България на 11.11.2026 г.

Най-важното от България на 11.11.2026 г.

Кабинетът отпусна над 51 млн. евро за справяне с бедствия и 1,3 млн. евро за ученически стипендии

Кабинетът отпусна над 51 млн. евро за справяне с бедствия и 1,3 млн. евро за ученически стипендии

Омбудсманът: "Топлофикация София" е в омагьосан кръг, държавата трябва да поеме отговорност

Омбудсманът: "Топлофикация София" е в омагьосан кръг, държавата трябва да поеме отговорност

Спаси София обвини Терзиев, че иска назначаване на районните кметове, той отрече

Спаси София обвини Терзиев, че иска назначаване на районните кметове, той отрече

Половината от туристическия данък ще отива за реклама и нови въздушни връзки

Половината от туристическия данък ще отива за реклама и нови въздушни връзки

Водещи

Голям десен марш във Варшава за Деня на независимостта

Голям десен марш във Варшава за Деня на независимостта

  • Преди 1 минута
Божинов след загубата от ЦСКА: „Загубихме битката, но не сме загубили войната“

Божинов след загубата от ЦСКА: „Загубихме битката, но не сме загубили войната“

  • Преди 2 минути
Най-важното от България на 11.11.2026 г.

Най-важното от България на 11.11.2026 г.

  • Преди 12 минути
Локомотив Авиа загуби с 0:3 от Будванска Ривиера в първия мач за Чалъндж къп

Локомотив Авиа загуби с 0:3 от Будванска Ривиера в първия мач за Чалъндж къп

  • Преди 15 минути
Марк Рюте: САЩ, Украйна и Европа са единни

Марк Рюте: САЩ, Украйна и Европа са единни

  • Преди 18 минути
Най-важното от света на 11.11.26-та г.

Най-важното от света на 11.11.26-та г.

  • Преди 28 минути
Васил Терзиев: Вторият мандат не е изключен, разговорите с партиите тепърва предстоят

Васил Терзиев: Вторият мандат не е изключен, разговорите с партиите тепърва предстоят

Локомотив Пловдив пропиля преднина и загуби драматично от ВЕФ Рига

Локомотив Пловдив пропиля преднина и загуби драматично от ВЕФ Рига

  • Преди 31 минути
Кабинетът отпусна над 51 млн. евро за справяне с бедствия и 1,3 млн. евро за ученически стипендии

Кабинетът отпусна над 51 млн. евро за справяне с бедствия и 1,3 млн. евро за ученически стипендии

  • Преди 41 минути
Роналдиньо пристига в Равена преди дългоочакваното си завръщане

Роналдиньо пристига в Равена преди дългоочакваното си завръщане

  • Преди 46 минути
Украйна заяви, че е поразила руско пристанище на Балтийско море

Украйна заяви, че е поразила руско пристанище на Балтийско море

  • Преди 49 минути
Омбудсманът: "Топлофикация София" е в омагьосан кръг, държавата трябва да поеме отговорност

Омбудсманът: "Топлофикация София" е в омагьосан кръг, държавата трябва да поеме отговорност

  • Преди 54 минути
Руският посланик в САЩ е починал внезапно

Руският посланик в САЩ е починал внезапно

  • Преди 59 минути
Цанко Цветанов пред ТАРАЛЕЖ: Левски и ЦСКА ще се върнат на мястото си, в българския футбол няма визионери

Цанко Цветанов пред ТАРАЛЕЖ: Левски и ЦСКА ще се върнат на мястото си, в българския футбол няма визионери

  • Преди 60 минути
Гилфи Сигурдсон преди мача с България: Важно е да спечелим в Пловдив

Гилфи Сигурдсон преди мача с България: Важно е да спечелим в Пловдив

  • Преди 1 час