Кирило Буданов за преговорите с Русия: Бяха тежки

Началникът на канцеларията на украинския президент Кирило Буданов съобщи, че приключилите днес двудневни мирни преговори с Русия са били тежки, но са донесли конкретен напредък по отношение на размяната на военнопленници, предаде Ройтерс.

Дипломатическите разговори в Абу Даби, в които участваха делегации на Украйна, Русия и американските посредници от САЩ, се проведоха в този тристранен формат за първи път от февруари насам.

„Преговорите бяха тежки“, отбеляза Буданов в публикация в приложението Телеграм. „Украинската позиция остава същата: трябва да прекратим войната и да създадем ефективна рамка за сигурност, която да гарантира траен мир и да възпрепятства нови прояви на руска агресия“, подчерта ръководителят на президентската администрация в Киев.

По думите му обсъжданията за освобождаване на пленените са довели до „значителен резултат“. „Връщането на всеки украинец остава наш водещ приоритет“, допълни той.

Информацията за предстоящата сделка бе потвърдена и от руска страна. Цитиран от агенция ТАСС, руският генерал-лейтенант Александър Зорин заяви, че в рамките на срещата в Абу Даби е договорена размяната на голям брой военнопленници, като операцията може да бъде осъществена в следващите две до три седмици.