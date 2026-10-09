Буданов е бил тайно в София: Срещнал се е с Румен Радев по своя молба

Началникът на кабинета на президента на Украйна Кирило Буданов е посетил София по своя молба, като визитата е била организирана при пълна конфиденциалност заради мерки за сигурност. Това съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет в отговор на медийни запитвания.

На 8 октомври Буданов се е срещнал с министър-председателя Румен Радев. По време на разговора украинският представител е изложил вижданията на Киев за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украйна.

По-рано днес ТАРАЛЕЖ съобщи, че Буданов е прекарал около 20 часа в България. По информация на Faktor.bg той е пристигнал в София в късния следобед на 7 октомври и е отпътувал за Съединените щати на следващия ден.

По време на престоя си в страната Буданов е провел поредица от срещи с български държавни представители. Визитата не е била предварително обявена от институциите, а конкретните теми на всички проведени разговори не бяха известни.

За посещението стана известно и след публикация на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов, който публикува обща снимка с Буданов. Цветанов написа, че е впечатлен от неговите "интелект, силен дух и решителност" и му е пожелал успех в предстоящите срещи в САЩ.