Вратарят на Спартак Варна Пламен Илиев е играл със счупен пръст в градското дерби с Черно море, научи ТАРАЛЕЖ. Стражът е получил травмата на загрявката на двубоя, но е стистал зъби и е изиграл срещата, която завърши 0:0.

Илиев със сигурност пропуска мачовете до края на годината на "соколите". Отборът на Даниел Моралес гостува на Локомотив Пловдив и приема Ботев Пловдив за първенство, след което приема Добруджа за Купата на България.

Вратарят премина в Спартак през лятото. До момента той е записал 14 мача за Спартак.

Пламен Илиев е играл още за Видима-Раковски, Левски, Ботошани, Астра, Лудогорец, Динамо Букурещ, Херманщат, Университатя Клуж и Черно море. За националния отбор на България е записал 21 мача.