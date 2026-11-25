Американският министър на правосъдието Тод Бланш защити Nvidia, но отказа да каже дали компанията или главният ѝ изпълнителен директор Дженсън Хуанг са били обект на федерално разследване. Коментарът му дойде ден след като съветът на директорите върна Хуанг на поста. Президентът Доналд Тръмп заяви, че лично е убедил директорите да го възстановят.

Хуанг се върна начело на производителя на чипове за изкуствен интелект по-малко от две седмици след оставката си заради разкрития за извънбрачни връзки. Една от тях е била с жена, заподозряна, че е работила за китайското разузнаване. Тя е ръководила базираната в Сингапур компания Megaspeed, клиент на Nvidia. Очаква се Хуанг да се яви пред Конгреса следващата седмица, за да отговори на въпроси за връзката и евентуалния риск за националната сигурност.

САЩ разследват клиент на Nvidia за възможни нарушения при износа на чипове

Американските власти разследват Megaspeed от 2024 г. за възможни нарушения на правилата за контрол на износа. Министерството на търговията подготвя включването на компанията в черен списък заради подозрения, че е съдействала за пренасочването на високотехнологични чипове към Китай.

Попитан дали Nvidia или Хуанг са знаели за евентуалното пренасочване на чипове, Бланш определи производителя като „отговорна компания“. От съвета на директорите заявиха, че са получили информация от високопоставени представители на американското правителство и са уверени, че връщането на Хуанг не създава риск за националната сигурност. Тръмп каза, че би обмислил помилване на Хуанг при евентуално извършено престъпление, макар да не очаква това да се наложи.

Критики от републиканци и демократи

Републиканският сенатор Пийт Рикетс настоя Nvidia да даде отговори за чиповете, чието местонахождение не е изяснено. Демократът Робърт Гарсия заяви, че пряката намеса на Тръмп повдига въпроси за националната сигурност и корупцията. Сенаторът Рубен Галего поиска Конгресът да провери какви позиции в акции са били заети преди обявяването на завръщането на Хуанг.

Акциите на Nvidia поскъпнаха с над 31% в понеделник след новината за връщането му. Във вторник те приключиха търговията със спад от близо 6%, като останаха над нивото от края на предходната седмица.