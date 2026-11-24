Двама души загинаха, а трима бяха ранени, включително дете, при днешния руски удар с безпилотни летателни апарати в Одеска област. Информацията беше съобщена в Телеграм от ръководителя на Одеската областна военна администрация Олег Кипер.

„Врагът не спира да тероризира цивилното население на Одеса и областта. В резултат на поредните обстрели загинаха двама души – 41-годишен мъж и 17-годишно момче. Още трима души бяха ранени, включително 12-годишно дете. Моите съболезнования на семействата и на близките на загиналите“, написа Кипер.

При нападението са нанесени материални поражения върху гражданската инфраструктура, като са засегнати частен дом, производствено помещение и леки автомобили. На място работят всички компетентни аварийни и спасителни екипи, които разчистват и отстраняват щетите от обстрела.

В Одеска област живее голяма българска общност, която наброява над 150 000 души и е трета по големина в региона според последното официално преброяване в Украйнар, припомня БТА. Около 50–60 хиляди българи обитават самия областен център Одеса, а най-компактните общности са съсредоточени в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.