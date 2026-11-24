Групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет (СОС) се разграничи от всякакви действия и управленски практики, представляващи злоупотреба с обществени средства, нарушения на закона или накърняване на интересите на пациентите и медицинските специалисти.

Позицията е разпространена до медиите във връзка с представената по-рано днес информация от одитния доклад за управлението на Четвърта градска болница в София.

"Подкрепяме предоставянето на одитния доклад на прокуратурата и останалите компетентни институции, които следва да установят всички факти и обстоятелства. При констатирани нарушения отговорността трябва да бъде персонална и да се носи от лицата, които са ги допуснали", се казва в позицията.

От ГЕРБ-СДС уточняват, че бившият изпълнителен директор на лечебното заведение д-р Стоян Маджаров е бил общински съветник от гражданската квота през мандата 2011-2015 г., но не е член на ГЕРБ.

Според групата позоваването на мандат, приключил преди 11 години, не доказва наличието на политическа протекция и не следва да бъде основание за подобни внушения от трибуната на Столичния общински съвет.

От ГЕРБ-СДС припомнят още, че с решение №422 от 26 юли 2024 г. на СОС д-р Маджаров е бил избран временно за изпълнителен директор на Четвърта МБАЛ.

"ГЕРБ - СДС подкрепя и ще продължи да подкрепя усилията за прозрачно, законосъобразно и отговорно управление на общинските болници", посочват от групата.

По-рано през деня общински съветници от Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика в СОС заявиха, че са констатирани действия, които според тях целят умишлен фалит на лечебното заведение по време на управлението на Стоян Маджаров.

Столичният кмет Васил Терзиев вече е сезирал Софийската градска прокуратура във връзка с констатациите от одита на болницата.

От ГЕРБ-СДС подчертават, че установяването на обективната истина и търсенето на персонална отговорност са правилният път за защита на обществения интерес.