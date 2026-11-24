Четвърта градска болница в София е изплатила близо 120 000 евро обезщетения на служители за 5 месеца без законово основание. Това твърдят председателят на здравната комисия в Столичния общински съвет (СОС) Ваня Григорова, както и съветниците от „Спаси София“ Борис Бонев и Пламена Терзирадева, общински съветник от ПП „Спаси София“ и член на Комисията по здравеопазване и социална политика в СОС, на представянето на данни от вътрешния одит на болницата в сградата на СОС.

Терзирадева допълни, че са констатирани действия, които целят умишлен фалит на лечебното заведение, предава БТА.

Съветниците ще предложат одитът да бъде изпратен на прокуратурата.

"В един от случаите служителка е получила общо 22 000 евро по два трудови договора", заявиха те и допълниха, че ден след прекратяването на основния ѝ договор болницата е назначила жената отново. Според Пламена Терзирадева обезщетенията са изплатени без законово основание.

Борис Бонев определи част от казусите като „семейна и любовна история“. Освен трудовите договори на служителката той посочи и 25 договора с фирма, която финансовият мениджър на болницата е прехвърлил на майка си. Служителката е имала един основен и три допълнителни трудови договора с болницата. Според Борис Бонев часовете, записани в четирите договора, са били общо между 65 и 85 седмично.

„Много извънреден труд без нито един документ за такъв“, коментира той.

По думите на Борис Бонев за две години основната ѝ заплата е нараснала от 1060 лева на 3000 евро. В началото на 2026 г. общото ѝ възнаграждение по четирите договора е надхвърлило 6500 евро.

Няколко дни преди прекратяването на един от допълнителните договори болницата е увеличила заплатата ѝ по него. При прекратяването ѝ е платила 10 800 евро, равни на 6 брутни заплати, по данни на Борис Бонев.

Според „Спаси София“ сумата е изплатена като обезщетение за неспазено предизвестие, въпреки че срокът е бил спазен. На 31 март 2026 г. болницата прекратява и основния ѝ договор и ѝ изплаща още 11 200 евро за неизползван отпуск. На следващия ден я назначава отново на сходна длъжност със същата заплата.

Болницата е сключила 25 договора с „Каспес“ ЕООД. Фирмата е основана от служител на болницата, заемал длъжностите финансов мениджър и мениджър по покупко-продажби, който впоследствие я прехвърля на майка си. По 24 от договорите болницата е платила близо 250 000 лева, посочват от „Спаси София“. Одиторите са отбелязали риск фирмата да е била предпочетена заради частен интерес.

Договорите са за ремонти, видеонаблюдение, кафеавтомати и други доставки и услуги. Сред тях е поддръжката на интернет сайт, който според Борис Бонев не е съществувал. Той даде и пример с поръчка за диспенсър за вода, по която в протокола за доставката са записани кафемашини. По думите му тогавашният изпълнителен директор д-р Стоян Маджаров е възлагал поръчките и сам е приемал изпълнението им.

При частична инвентаризация одиторите са установили липси на компютърна техника, камери, телевизори, мебели и кафеавтомат с балансова стойност близо 14 000 евро.

В началото на 2026 г. болницата иска заем от Общината, за да изплати заплатите и осигуровките на персонала. Проверките установяват, че възнагражденията за декември и януари са платени частично, а за февруари персоналът изобщо не е получил заплати. По данни, представени от Борис Бонев, за една година наличните средства на болницата са намалели от 800 000 на 80 000 лева. Според данните на „Спаси София“ болницата е преминала от печалба към загуба от над 1,2 млн. лева.