Президентът Илияна Йотова и избраният за вицепрезидент Кирил Вълчев получиха удостоверенията си от Централната избирателна комисия (ЦИК) на официална церемония в Мраморното фоайе на Народното събрание. Документите им бяха връчени от председателя на комисията Георги Хорозов.

В изказването си Йотова заяви, че България се нуждае от възстановяване на държавността, справедливост и еднакви правила за всички граждани.

"Днес съм убедена, че имаме енергията, амбицията, куража и вярата, че можем да се справим с всички трудности и да градим онази България, която всеки един от нас иска – справедлива, с еднакви правила и закони за всички", заяви президентът.

Йотова подчерта, че институциите трябва да отговарят на очакванията на обществото и призна, че политическите представители често остават длъжници на гражданите.

"Всички ние, които представяме институциите, трябва да сме на нивото на българските граждани – често пъти сме в техен дълг", посочи тя.

По думите ѝ общото обещание с Кирил Вълчев е да работят заедно с хората при решаването на проблемите пред страната. Йотова обясни, че двамата споделят философията на националното съгласие и ще продължат да я следват.

Президентът благодари на Централната избирателна комисия за организацията на изборите и определи работата ѝ като професионална.

Тя обърна специално внимание и на доверието, получено от избирателите, като подчерта, че то трябва да бъде оправдавано ежедневно.

"Българският глас на избори награждава, но и наказва тогава, когато човек не изпълнява своите обещания", заяви Йотова.

"Знаем цената на гласовете, които получихме, знаем как се заслужава доверие и че оттук нататък трябва да го доказваме всеки ден със своята работа, със своите решения и със своето поведение", допълни тя.

Според Йотова най-важната оценка за работата на всеки избран политик идва от българските граждани, които имат правото както да дават, така и да отнемат доверието си.