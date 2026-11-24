Кирил Вълчев официално депозира оставката си като генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА) заради избора си за вицепрезидент на България.

Писменото заявление е внесено до председателя на Народното събрание, като към него е приложено удостоверението за избора му, връчено по-рано днес от Централната избирателна комисия (ЦИК).

В заявлението си Вълчев се позовава на чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за БТА и заявява желанието си неговият мандат да бъде прекратен предсрочно с решение на парламента.

Той благодари на народните представители за съвместната работа и единодушната подкрепа, която е получавал за дейността си като генерален директор на агенцията.

За предсрочното прекратяване на мандата на Вълчев е необходимо решение на Народното събрание. След освобождаването му заместник генералният директор Евгения Друмева ще поеме функциите му до избора на нов ръководител на агенцията.

Вълчев обяви намерението си да подаде оставка още на 19 ноември пред парламентарната Комисия по културата и медиите при обсъждането на проектобюджета за 2027 г. Тогава той уточни, че до официалното си освобождаване ще продължи да участва в подготовката на бюджета на БТА.

По-рано днес Илияна Йотова и Кирил Вълчев получиха удостоверенията си за избор съответно за президент и вицепрезидент на България.

Двамата спечелиха балотажа на 1 ноември с 1 093 852 действителни гласа, или 57,566% от вота.

Кирил Вълчев оглавява БТА от 27 януари 2021 г. На 4 декември 2025 г. Народното събрание го преизбра за втори петгодишен мандат с единодушната подкрепа на 170 народни представители.

По образование Вълчев е юрист, а професионалният му път включва дългогодишна работа като водещ в Дарик радио. Между 1993 и 1995 г. работи в редакция "Информация за чужбина" на БТА, а впоследствие участва и в изготвянето на проекта на Закона за БТА.