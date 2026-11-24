Реал Мадрид приема ПСВ Айндховен в един от най-интересните двубои от петия кръг на основната фаза в Шампионска лига. Срещата на стадион „Сантяго Бернабеу“ е с особен исторически заряд, тъй като двата отбора ще се изправят един срещу друг за първи път от 37 години.

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Последният официален сблъсък между Реал Мадрид и ПСВ датира от сезон 1988/1989. Тогава те се срещат на четвъртфиналите за Купата на европейските шампиони. Испанският гранд продължава напред след общ резултат 3:2. Първата среща в Нидерландия завършва 1:1, а в реванша на „Сантяго Бернабеу“ мадридчани печелят с 2:1. Така предстоящият двубой ще бъде първият между тях от почти четири десетилетия.

Реал Мадрид влиза в срещата с амбицията да продължи перфектното си представяне в турнира. Испанският гранд спечели първите си четири мача в основната фаза и има 12 точки в актива си. Рекордьорът по титли в надпреварата отново демонстрира сериозни претенции за трофея, а домакинството на ПСВ е възможност да направи още една крачка към директно класиране за осминафиналите.

Ситуацията при нидерландския шампион е доста по-различна. ПСВ заема 24-ото място с 4 точки и се нуждае от положителен резултат, за да запази позицията си в зоната на отборите, които продължават към плейофите. Тимът на Петер Бос ще трябва да покаже най-доброто от себе си, ако иска да си тръгне с нещо от гостуването в испанската столица.

Историята също дава предимство на Реал Мадрид. Двата отбора са изиграли общо 8 срещи в европейските клубни турнири, като испанците имат три победи, четири равенства и едно поражение. Мадридчани все още нямат загуба в домакинствата си срещу нидерландския съперник.

Реал Мадрид - ПСВ Айндховен е във вторник, 24 ноември, от 22:00 часа. Двубоят ще бъде предаван пряко по MAX Sport 2.