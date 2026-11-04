40-годишният Мануел Нойер с рекорд в Шампионската лига

Мануел Нойер се завърна под рамката на Байерн за победата срещу Атлетико Мадрид като гост с 2:0 в Шампионската лига. 40-годишният вратар записа суха межа, но и рекорд. Той стана германецът с най-много мачове в турнира на богатите и вече е еднолично №3 в класацията за всички времена.

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Легендата записа мач №165 и изпревари бившия си съотборник в Байерн Томас Мюлер, както и Лионел Меси. Повече двубои в Шампионската лига от Нойер имат само Икер Касияс (177) и Кристиано Роналдо (183).

Байерн победи Атлетико Мадрид като гост за първи път в историята си. Последната загуба на „дюшекчиите" срещу германци у дома датира от сезон 1996/97, когато Борусия Дортмунд печели с 1:0. Оттогава испанците бяха в серия от 12 победи и 4 равенства.

Венсан Компания продължава да се възстановява, но Байерн спечели и без своя треньор край тъчлинията. През първото полувреме зрителите не видяха нито един точен удар, но през втората част баварците спечелиха трите точки благодарение на Ленарт Карл (54') и Конрад Лаймер (74').

Атлетико Мадрид допусна загуба за първи път от 10 мача във всички турнири.