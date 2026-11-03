Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Галатасарай повали Щутгарт с два бързи гола, Спортинг излъга Шахтьор в Лондон

Галатасарай повали Щутгарт с два бързи гола, Спортинг излъга Шахтьор в Лондон
АП/БТА

Алексей Батраков се разписа два пъти за турския гранд, а Иса Думбия донесе ценен успех на португалците

Галатасарай победи Щутгарт с 2:0 в Истанбул и записа втори пореден успех в Шампионската лига. Алексей Батраков отбеляза и двата гола още в началото на срещата от четвъртия кръг на основната фаза.

Гостите първи бяха близо до попадение, но удар на Джейми Левелинг срещна гредата в осмата минута. Четири минути по-късно Батраков изведе Галатасарай напред с изстрел в горния ъгъл, а в 15-ата минута отново се разписа след извеждащо подаване на Давинсон Санчес.

Щутгарт потърси отговор, но пропуски на Левелинг и Крис Фюрих запазиха преднината на домакините до почивката. Четвърт час преди края Дениз Ундав удари напречната греда, а последвал гол на Фюрих не беше зачетен заради засада.

Галатасарай събра шест точки и се изкачи на 14-о място, докато германският отбор остава осми със седем пункта.

В друг двубой Спортинг Лисабон надделя с 1:0 над Шахтьор Донецк на „Стамфорд Бридж“ в Лондон. Иса Думбия отбеляза единствения гол в 59-ата минута, а вратарят Руй Силва помогна на португалците с няколко важни спасявания.

Срещата беше първа за Спортинг след раздялата с треньора Руй Боржеш. Временно воденият от Тиаго Фернандеш отбор събра девет точки след третата си победа в четири мача, докато Шахтьор остава с четири след второ поредно поражение.

В следващия кръг на 25 ноември Спортинг приема Манчестър Юнайтед, а украинският тим ще бъде домакин на Фенербахче.

Още по темата

Снайперисти и войници ще пазят Галатасарай при гостуването на Лил

Снайперисти и войници ще пазят Галатасарай при гостуването на Лил

Барселона обърна Галатасарай с четири гола, Виляреал наказа Наполи

Барселона обърна Галатасарай с четири гола, Виляреал наказа Наполи

Шахтьор Донецк ще домакинства в Шампионска лига в Лондон

Шахтьор Донецк ще домакинства в Шампионска лига в Лондон

Барселона привлече 18-годишен талант от Щутгарт

Барселона привлече 18-годишен талант от Щутгарт

Шампионската лига се завръща със зрелищни сблъсъци

Шампионската лига се завръща със зрелищни сблъсъци

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Кайзера вярва в Левски преди Ягелония: Отборът има самочувствие в Европа

Кайзера вярва в Левски преди Ягелония: Отборът има самочувствие в Европа

Меси с емоционално послание след смъртта на Хесус де Мигел: Нямам думи

Меси с емоционално послание след смъртта на Хесус де Мигел: Нямам думи

Ники Александров за "Спортен Таралеж": ЦСКА скочи на друго ниво

Ники Александров за "Спортен Таралеж": ЦСКА скочи на друго ниво

ЦСКА ще разкаже цялата история на "Българска армия"

ЦСКА ще разкаже цялата история на "Българска армия"

Бивш футболист на Левски прекрати кариерата си

Бивш футболист на Левски прекрати кариерата си

Водещи

Зеленски: Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за сигурността си без САЩ

Зеленски: Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за сигурността си без САЩ

  • Преди 8 минути
Таско Ерменков, КЕВР: Няма да се променят цените на тока и парното

Таско Ерменков, КЕВР: Няма да се променят цените на тока и парното

Утре учениците във Варна се връщат в клас

Утре учениците във Варна се връщат в клас

Галатасарай повали Щутгарт с два бързи гола, Спортинг излъга Шахтьор в Лондон

Галатасарай повали Щутгарт с два бързи гола, Спортинг излъга Шахтьор в Лондон

  • Преди 21 минути
Вселената като невронна мрежа: хипотеза за нов поглед към законите на физиката

Вселената като невронна мрежа: хипотеза за нов поглед към законите на физиката

  • Преди 33 минути
Под непрекъснато наблюдение са двата контейнера и цистерната, открити по крайбрежието ни

Под непрекъснато наблюдение са двата контейнера и цистерната, открити по крайбрежието ни

Кайзера вярва в Левски преди Ягелония: Отборът има самочувствие в Европа

Кайзера вярва в Левски преди Ягелония: Отборът има самочувствие в Европа

  • Преди 44 минути
Производители прогнозират шокови цени на хляба заради поскъпването на газа

Производители прогнозират шокови цени на хляба заради поскъпването на газа

  • Преди 49 минути
Айзенкот: Спирането на американската помощ за Израел показва, че Нетаняху трябва да бъде сменен

Айзенкот: Спирането на американската помощ за Израел показва, че Нетаняху трябва да бъде сменен

  • Преди 50 минути
Най-важното от България на 03.11.2026 г.

Най-важното от България на 03.11.2026 г.

  • Преди 1 час
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който пропуснатата подробност променя цялата договорка

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който пропуснатата подробност променя цялата договорка

  • Преди 1 час
Студените душове - малка промяна с ползи за здравето, бюджета и околната среда

Студените душове - малка промяна с ползи за здравето, бюджета и околната среда

  • Преди 1 час
Меси с емоционално послание след смъртта на Хесус де Мигел: Нямам думи

Меси с емоционално послание след смъртта на Хесус де Мигел: Нямам думи

  • Преди 1 час
Експерт: Задълженията на „Топлофикация София“ тежат не само върху самото дружество, но и върху „Булгаргаз“

Експерт: Задълженията на „Топлофикация София“ тежат не само върху самото дружество, но и върху „Булгаргаз“

Гръцки съд прати зад решетките 75-годишен турски лодкар за трафик на кокаин

Гръцки съд прати зад решетките 75-годишен турски лодкар за трафик на кокаин

  • Преди 1 час