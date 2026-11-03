Галатасарай повали Щутгарт с два бързи гола, Спортинг излъга Шахтьор в Лондон

Галатасарай победи Щутгарт с 2:0 в Истанбул и записа втори пореден успех в Шампионската лига. Алексей Батраков отбеляза и двата гола още в началото на срещата от четвъртия кръг на основната фаза.

Гостите първи бяха близо до попадение, но удар на Джейми Левелинг срещна гредата в осмата минута. Четири минути по-късно Батраков изведе Галатасарай напред с изстрел в горния ъгъл, а в 15-ата минута отново се разписа след извеждащо подаване на Давинсон Санчес.

Щутгарт потърси отговор, но пропуски на Левелинг и Крис Фюрих запазиха преднината на домакините до почивката. Четвърт час преди края Дениз Ундав удари напречната греда, а последвал гол на Фюрих не беше зачетен заради засада.

Галатасарай събра шест точки и се изкачи на 14-о място, докато германският отбор остава осми със седем пункта.

В друг двубой Спортинг Лисабон надделя с 1:0 над Шахтьор Донецк на „Стамфорд Бридж“ в Лондон. Иса Думбия отбеляза единствения гол в 59-ата минута, а вратарят Руй Силва помогна на португалците с няколко важни спасявания.

Срещата беше първа за Спортинг след раздялата с треньора Руй Боржеш. Временно воденият от Тиаго Фернандеш отбор събра девет точки след третата си победа в четири мача, докато Шахтьор остава с четири след второ поредно поражение.

В следващия кръг на 25 ноември Спортинг приема Манчестър Юнайтед, а украинският тим ще бъде домакин на Фенербахче.