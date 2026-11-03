Най-важното от света на 03.11.2026-та г.

Съединените щати провеждат своите изключително важни междинни избори, които ще повлияят на политическия курс на страната за следващите поне две години. В този вот американците избират всички 435 места в Камарата на представителите и 35 места в Сената.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уитков обяви, че на 10 и 11 ноември в Абу Даби ще се състоят нови преговори между Русия и Украйна с посредничеството на Вашингтон, съобщи Франс прес.

Предстоящата среща в Обединените арабски емирства ще отбележи първия директен контакт в този тристранен формат от февруари насам. По думите на Зеленски във фокуса на дипломатическите обсъждания ще бъдат въпроси, свързани с осигуряването на дългосрочни гаранции за сигурност, договарянето на „енергийно примирие“, както и спирането на бойните действия в акваторията на Черно море с цел гарантиране на безопасния износ на хранителни стоки.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че американската финансова подкрепа за Израел ще бъде прекратена до края на годината. По думите му решението е било договорено с израелския премиер Бенямин Нетаняху, съобщава Ройтерс. В интервю за предаването "Фокс енд Френдс" по телевизия "Фокс нюз" Тръмп посочи, че САЩ отпускат на Израел по 4 милиарда долара годишно. Той уточни, че двамата с Нетаняху са обсъдили прекратяването на тези плащания още преди няколко месеца и вече са постигнали съгласие те да бъдат спрени до края на настоящата година.

Германският канцлер Фридрих Мерц обеща във вторник допълнителна помощ и подкрепа за енергийните доставки на Украйна с настъпването на зимата, предава Ройтерс. По време на срещата си с президента Володимир Зеленски в Берлин, той предупреди, че Русия рискува по-нататъшна ескалация на конфликта и предизвикване на глобална продоволствена криза заради атаките си в Черно море.

Парламентът на Гренландия одобри днес споразумението за сигурност с американския президент Доналд Тръмп, целящо да тушира геополитическото напрежение около арктическия остров, съобщи Ройтерс. Стратегическият документ бе подписан през септември от САЩ, Дания и Гренландия, след като Тръмп многократно заплаши да установи американски контрол над богатата на ресурси автономна датска територия.

Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония и Черна гора подкрепиха решението на Европейския съюз за налагане на санкции срещу лица и организации, свързани с руския военно-промишлен комплекс. Това съобщи Съветът на ЕС, цитиран от регионалната телевизия Ен1.

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова заяви, че европейските перспективи на страната са държани като заложници от страна на България, "която настоява за конституционни промени, които изрично да признаят българска общност в конституцията". "Ние сме защитници на промяната на Конституцията - 26 пъти. Повечето от промените са наложени на нас", каза Силяновска-Давкова на полетата на срещата на върха за разширяване на Euronews, проведена във вторник.