Атанас Семов: Паметта е опора на националната идентичност, а тя е смисълът на съществуването на държавата

"Да помним героите си е нужно не на тях, а на нас, за да има смисъл това, че сме на тази земя, и да оставим на потомците си поне част от наследеното от предците ни." Това заяви член-кореспондентът на Българската академия на науките (БАН) проф. д.н. Атанас Семов при представянето на книгата си "150 години от Априлското въстание. 150 герои разказват" и документалния филм "Неразказано в историята. Девет глътки свобода" във Велико Търново.

Срещата на тема "Будителите, героите и националната идентичност" се проведе в музея "Възраждане и Учредително събрание". Основен акцент в събитието беше книгата, написана в съавторство с Весела Добрева, както и филмът, посветен на Новоселското въстание и създаването на Новоселската република. Проф. Семов представи накратко и тритомното си изследване "Конституцията и Европейският съюз".

За книгата "150 години от Априлското въстание. 150 герои разказват" авторът обясни, че съзнателно е избрал разказите да бъдат представени от първо лице, така че участниците в историческите събития сами да разкажат за преживяното. Целта е да бъдат върнати в историческата памет и по-малко известни личности, чиито съдби често остават извън общоприетия разказ за въстанието.

Сред тях проф. Семов открои Стояна Драгановска, която определи като един от най-ярките женски образи в българската история. Тя участвала във въстанието с оръжие в ръка и помогнала за спасяването на стотици жители на Ново село. В изданието са включени и близо 70 истории на четници на Христо Ботев от Врачанския революционен окръг.

Проф. Семов посочи, че книгата представя и тежките свидетелства за предателства и страх по време на въстанието. Въпреки това основното послание според него е, че българският народ е народ от герои, а не от предатели. Той подчерта, че Новоселското въстание е сред най-кърваво потушените, но в него няма нито едно предателство.

Авторът призова Априлското въстание да бъде разглеждано като общонационално събитие, без отделните населени места да се противопоставят или да се съревновават за историческо признание. По думите му подвигът принадлежи на цяла България, а съхраняването на паметта не трябва да се ограничава до местни исторически прочити.

Представяйки документалния филм "Неразказано в историята. Девет глътки свобода", проф. Семов заяви, че той е част от инициативата му за връщане на България в българското училище.

Той разказа, че опитът да привлече подкрепата на учителите за начинанието не е получил достатъчен отзвук. "Страхлив учител е опасност за нацията", заяви проф. Семов. Според него учителите по призвание са будители и трябва да отварят пред децата път към знанието, историческата памет и отговорността да се наричат българи с гордост.

Проф. Семов определи училището като място, от което трябва да идва светлината на познанието, и призова обществото да подкрепя учителите в съхраняването и предаването на националната памет.

По повод тритомното изследване "Конституцията и Европейският съюз" той съобщи, че е работил по него през последните четири години. В представянето си постави акцент върху връзката между нацията, държавата и Конституцията, както и върху значението на върховенството на закона.

"Смисълът на опазването на националната памет е в това, че паметта е опора на националната идентичност, а националната идентичност е смисълът на съществуването на държавата", каза още проф. Семов.