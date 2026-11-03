Йотова: Българските фирми и компании са част от тези, които развиват Европа и света

Българските фирми и компании са вече част от тези, които днес развиват Европа и света. Те са равноправни, със самочувствие, с изключително добри постижения, заяви президентът Илияна Йотова.

Тя присъства на 19-ото издание на конкурса „Мениджър на годината“ в Софийската опера и балет. Церемонията, организирана всяка година от списание „Мениджър“, отличава предприемачи за техните постижения, прилагането и утвърждаването на добри управленски практики в българската бизнес среда.

Илияна Йотова призова да имаме самочувствие на добра българска икономика.

"Днес не е достатъчно някой вместо нас и в Европа, и по света да решава и да казва какви са условията", посочи президентът, цитирана от БТА.

Тя отбеляза, че вече в страната ни има компании, за които много държави могат да завиждат за степента на технологично развитие, за начина на работа и за техните екипи.

"Нека да не разглеждаме вече България само като място за инвестиции и като логистика – ние сме вече на един следващ етап, в който могат да се направят мултинационални компании, които да дават добър продукт, който да е пример за много други по света", каза Илияна Йотова.

Държавният глава награди носителя на приза „Мениджър на годината 2026“ Кристина Георгиева от „КолПойнт Ню Юръп” ЕАД.