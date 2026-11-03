Зеленски: Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за сигурността си без САЩ

Ролята на Съединените щати в осигуряването на международната сигурност може да продължи да намалява, така че Европа трябва да поеме по-голяма отговорност - нещо, което е невъзможно без активното участие на Германия. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на обръщението си на Берлинската конференция по сигурност, предаде Укринформ.

"Ролята на Съединените щати в света може да стане още по-малка. Следователно ролята на Европа в света трябва да стане още по-голяма. А без Германия това е невъзможно", подчерта Зеленски.

Президентът подчерта несигурността около бъдещето на външната и сигурностната политика на САЩ в светлината на изборите за Конгрес, които ще се проведат на 3 ноември.

Според него Съединените щати може да запазят настоящите си съюзи, но същевременно все повече да се фокусират върху собствените си интереси и да обръщат по-малко внимание на сигурността на другите страни.

Зеленски подчерта, че Украйна е дълбоко благодарна на САЩ за помощта, която спасява живота на украинците по време на руската агресия. Същевременно той подчерта решаващото значение на подкрепата от европейските партньори.

"Но ние също така знаем, че без Европа Украйна нямаше да оцелее. Без Германия и други европейски страни, без ЕС, руснаците щяха да изгорят много повече от нашите градове и села, ако не беше вашата помощ. И ние дълбоко ценим това", каза президентът.

Според него сигурността на Европа зависи от това дали водещите ѝ държави ще продължат да изпълняват ролята си в общата система за отбрана и възпиране. Обръщайки се директно към германската аудитория, Зеленски призова Германия да запази водещата си роля. Той подчерта, че бъдещето на европейската сигурност ще зависи до голяма степен от решенията на Германия.

"Няма алтернатива на вашия ангажимент и вашата сила, когато става въпрос за свобода и сигурност в Европа. Европа няма алтернатива на Германия. Моля, запомнете това", подчерта Зеленски.