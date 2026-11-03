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Дружба остава без парно до 30 ноември

Дружба остава без парно до 30 ноември
БТА

От дружеството обясняват поредното забавяне с тежките условия, при които се извършват ремонтните дейности

„Топлофикация София“ отложи за 30 ноември 2026 г. възстановяването на топлоподаването в пета част на столичния квартал „Дружба 2“.

Информацията идва на фона на нарастващото недоволство сред жителите, някои от които излязоха на протест заради продължителната липса на парно и топла вода.

От дружеството обясняват поредното забавяне с тежките условия, при които се извършват ремонтните дейности.

Магистралният топлопровод преминава през инсталационен колектор, в който има множество кабели и комуникации на други експлоатационни дружества. Ограниченото пространство затруднява достъпа на работниците и използването на специализирана техника.

Като допълнителни пречки са посочени натрупаните количества вода вследствие на предходни течове по водопроводната и топлопреносната мрежа, както и обилните валежи през последните дни.

Така жителите ще трябва да чакат още седмици, преди да получат нормално отопление. От „Топлофикация София“ поднасят извинения за причиненото неудобство.

Днес - 3 ноември жители на „Дружба“ излязоха на протест заради продължаващите проблеми с топлоподаването и многократно променяните срокове за отстраняване на авариите.

Недоволството е особено силно сред живеещите в блокове 99 и 101. По техни данни проблемът започнал още в края на септември или началото на октомври, когато на улицата се появил теч на топла вода. На 8 октомври топлоподаването към двата блока било спряно.

Жителите разказват, че пет пъти са получавали нови срокове за възстановяване на услугата, без проблемът да бъде окончателно решен. Хората се оплакват и от липса на достатъчно информация от страна на дружеството.

Сериозни затруднения има и в блокове 98 и 128, където живущи съобщават за проблеми с топлата вода още от август. По думите им през септември е имало кратко възстановяване на услугата, след което тя отново е била прекъсната.

От „Топлофикация София“ посочват, че приоритетно се отстраняват повреди, засягащи социални заведения, детски градини и училища.

Поредното удължаване на ремонтните срокове задълбочава напрежението между абонатите и топлофикационното дружество. Проблемите с парното и топлата вода в столицата вече предизвикаха реакции и от страна на институциите, а Комисията за защита на потребителите обяви намерения за предприемане на действия в защита на засегнатите домакинства, включително колективни искове и претенции за неустойки.

За хората в „Дружба 2“ обаче най-важният въпрос остава кога най-накрая ще имат топла вода и отопление. Засега обявената от дружеството дата е 30 ноември 2026 г.

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