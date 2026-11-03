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Таско Ерменков, КЕВР: Няма да се променят цените на тока и парното

Таско Ерменков, КЕВР: Няма да се променят цените на тока и парното
БТА

Ерменков каза, че председателят на КЕВР Пламен Младеновски не е бил викан от никого

Няма да се променят цените на електроенергията и на парното. Сметките на домакинствата, които се отопляват на газ, обаче ще се увеличат с около 20%. Това каза пред БНТ Таско Ерменков, член на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Той посочи, че не е имало политически натиск за цените на газа, както и че нищо, свързано с изборите за президент, не е причина енергийният регулатор да ги обяви на 2 ноември.

Ерменков каза, че председателят на КЕВР Пламен Младеновски не е бил викан от никого.

"Цената на газа е обявена на 2 ноември, но влиза в сила от 1-и, защото „Булгаргаз" е получила месечния индекс на нидерландската борса TTF, който е определящ, в 22 часа в петък, а обновеното си предложение е внесла в КЕВР сутринта на 2 ноември", посочи Ерменков.

Той припомни, че на откритото заседание от КЕВР са заявили, че увеличение с 34% е много и че резервите могат да доведат до поскъпване под 30%. 

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