Под непрекъснато наблюдение са двата контейнера и цистерната, открити по крайбрежието ни

Под непрекъснато наблюдение на аварийните екипи остават двата контейнера и цистерната, които бяха открити във водите и по крайбрежието на Южното Черноморие. Това съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в Бургас.

Областният управител Дико Диков поддържа постоянна връзка с екипите на място във връзка с наблюдението на обектите и предприемането на допълнителни мерки при необходимост.

Обектите, достигнали бреговата ивица и скалните участъци, са поставени под охрана, информира БТА.

"Всички последващи технически операции по изтеглянето на съоръженията са планирани детайлно, като се изчаква благоприятна метеорологичната обстановка и успокоение на морското вълнение. Институциите работят в пълен синхрон, районът е под денонощен контрол и няма място за притеснение сред гражданите. Липсва информация за опасен товар", заяви областният управител.

Към момента няма установени данни за изтичане на опасни или замърсяващи вещества. Днес е извършено пробовземане на морската вода край местността Бутамята. Ден по-рано изследване на физикохимичните показатели беше направено и в района на плаж Арапя.

По първоначални данни има основания да се предполага, че морските контейнери и цистерната са част от товара на атакувания кораб Contship Jet, но това предстои да бъде изяснено, посочиха от областната администрация.