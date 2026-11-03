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Под непрекъснато наблюдение са двата контейнера и цистерната, открити по крайбрежието ни

Под непрекъснато наблюдение са двата контейнера и цистерната, открити по крайбрежието ни
БТА

Областният управител Дико Диков поддържа постоянна връзка с екипите на място

Под непрекъснато наблюдение на аварийните екипи остават двата контейнера и цистерната, които бяха открити във водите и по крайбрежието на Южното Черноморие. Това съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в Бургас.

Областният управител Дико Диков поддържа постоянна връзка с екипите на място във връзка с наблюдението на обектите и предприемането на допълнителни мерки при необходимост.

Обектите, достигнали бреговата ивица и скалните участъци, са поставени под охрана, информира БТА.

"Всички последващи технически операции по изтеглянето на съоръженията са планирани детайлно, като се изчаква благоприятна метеорологичната обстановка и успокоение на морското вълнение. Институциите работят в пълен синхрон, районът е под денонощен контрол и няма място за притеснение сред гражданите. Липсва информация за опасен товар", заяви областният управител.

Към момента няма установени данни за изтичане на опасни или замърсяващи вещества. Днес е извършено пробовземане на морската вода край местността Бутамята. Ден по-рано изследване на физикохимичните показатели беше направено и в района на плаж Арапя.

По първоначални данни има основания да се предполага, че морските контейнери и цистерната са част от товара на атакувания кораб Contship Jet, но това предстои да бъде изяснено, посочиха от областната администрация.

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