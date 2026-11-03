Кандидатът за член на ВСС Цвета Рангелова предлага инструмент за публично проследяване на ключовите процедури

Може да се обмисли надграждане на съществуващата публична информация с инструмент за проследяване на ключовите процедури на Висшия съдебен съвет (ВСС) – конкурси, избори на административни ръководители, атестиране, командироване и дисциплинарна дейност. Това заяви по време на изслушването си пред парламентарната правна комисия кандидатът за член на съвета адвокат Цвета Рангелова.

Кандидатурата на Рангелова е внесена от Сдружение „Движение – Ние жените“ и е припозната от ПГ на „Възраждане“. Тя има 24 години, 2 месеца и 21 дни стаж като адвокат.

Практиката ѝ обхваща процесуално представителство и правна защита по различни категории дела и пред различни съдебни институции. Като народен представител в 48-ото, 49-ото, 50-ото и 51-вото Народно събрание адв. Рангелова е участвала активно в законодателния процес, включително в работата на Комисията по конституционни и правни въпроси, в пленарните обсъждания и при подготовката на законодателни предложения. Работата ѝ по изменения в Гражданския процесуален кодекс, Закона за съдебната власт и Закона за адвокатурата показва познаване както на нормативната рамка, така и на реалните затруднения при нейното прилагане.

При публичен и политически натиск ВСС трябва да реагира своевременно, заяви тя на изслушването, предава БТА.

На въпрос от ПГ на „Прогресивна България“ Рангелова посочи, че ако бъде избрана за член на съвета, би възобновила проверките за зависимости в съдебната система и не би приела докладите от настоящия състав на ВСС, тъй като му няма доверие.

На въпрос от ПГ на ГЕРБ – СДС при какви условия би си подала оставката, тя отговори – „когато законът го изисква“.

Рангелова посочи, че подкрепя съдийското самоуправление – когато Общото събрание на даден съд излъчи свой председател.

На въпрос от ПГ на „Продължаваме промяната“ как следва да постъпи ВСС при наличие на данни за нови кръгове за влияние в съдебната власт, Рангелова отговори, че механизмът, който е предложила в концепцията си доразвива стандарта за независимост на съдиите, показва една изключително работеща система от установяване на сигнала, причините и хората които уронват престижа на съдебната система.

На въпрос от ПГ на „Възраждане“ по отношение на конкурсите, Рангелова коментира, че когато се прави конкурс за запълване на съответни отделения, трябва да се преценяват само актове по материята, присъща на конкурса, а всичко останало е несериозно.

От ДПС, както при всеки кандидат досега, нямаше поставени въпроси.