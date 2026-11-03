Оставка в Испания заради влаковите катастрофи

Испанският министър на транспорта Оскар Пуенте обяви във вторник, че ще подаде оставка след двете смъртоносни влакови катастрофи, станали в страната в рамките на по-малко от година, предава Ройтерс. Той не уточни кога точно ще напусне поста си.

"Министър на транспорта в страна като Испания не може да остане на поста си при две произшествия от такъв мащаб за по-малко от дванадесет месеца", заяви той пред депутатите, като допълни, че е взел решението след последната катастрофа на 28 октомври, отнела живота на 69 души. Той допълни, че е забавил официалното си оттегляне, за да се справи с първоначалните последствия и да предприеме спешни мерки за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще.

Оставката му идва след огромен политически натиск и вълна от недоволство, тъй като трагедията край Толедо се случи само десет месеца след друг тежък инцидент на същата високоскоростна линия, при който през януари загинаха 46 души. Предварителното разследване на последната катастрофа разкри сериозен срив в автоматизираната система за безопасност и фатална човешка грешка при координирането на влаковете от контролния център.

Самият премиер Педро Санчес призна, че доверието на гражданите в железопътната мрежа на страната е напълно сринато, а синдикатите вече обявиха масови стачки за средата на ноември с искания за радикални реформи и инвестиции в сигурността на трасетата.