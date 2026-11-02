Новини
Търси
Подкаст
Свят

Опозицията в Испания използва влаковата катастрофа, за да атакува Санчес

Опозицията в Испания използва влаковата катастрофа, за да атакува Санчес

Лидерът на Народната партия поиска социалиста да отговаря пред парламента за трагедията в Урда

Лидерът на испанската Народна партия Алберто Нунес Фейхоо настоя премиерът Педро Санчес лично да даде обяснения пред парламента за железопътната катастрофа в Урда. Според него министърът на транспорта вече е трябвало да бъде освободен, пише „Ел Паис“.

На заседание на националното партийно ръководство в понеделник Фейхоо заяви, че във вторник пред Постоянната комисия на парламента трябва да се яви министър-председателят, а не транспортният министър.

„Ако зависеше от мен, ви гарантирам, че утре обяснения нямаше да дава министърът, а премиерът, защото министърът вече щеше да е освободен“, каза той.

Минута мълчание за жертвите

Ръководството на Народната партия почете с минута мълчание загиналите при катастрофата. Сред жертвите е и бившият министър на труда Фатима Баниес, чието име беше посрещнато с продължителни аплодисменти.

По информация на „Ел Паис“ трагедията е вторият смъртоносен инцидент по високоскоростната железопътна мрежа на Испания в рамките на година.

„Испания има нужда от човек, който знае как да управлява“

В изказването си Фейхоо постави акцент върху управленския опит, прецизността и отговорността, противопоставяйки ги на „лекомислието и перченето“. Според изданието посланието е насочено едновременно към Санчес и към лидера на крайнодясната „Вокс“ Сантяго Абаскал.

„Испания няма нужда начело на институциите ѝ да стои инфлуенсър, а човек, който знае как да управлява. И с цялата скромност казвам: аз знам как да го правя“, заяви лидерът на Народната партия.

Партията пренасочва кампанията си към управленските качества на Фейхоо, за да укрепи позициите му като кандидат за премиер и да ограничи възможен нов подем на „Вокс“ след трагедията.

Обвинения за прехвърляне на отговорността

Фейхоо разкритикува транспортния министър, след като той посочи погрешни нареждания на служител от контролния център „Аточа“. Според лидера на опозицията така правителството прехвърля отговорността върху отделен работник, вместо да признае системен провал.

„Това поведение е позорно, жестоко и подло“, заяви той и изрази подкрепа за машинистите, диспечерите и служителите на железопътните компании Adif и Renfe.

Лидерът на Народната партия обвини социалистите и че обвързват решението за освобождаването на министъра с резултатите от социологическите проучвания.

В по-ранно интервю за Telecinco Фейхоо заяви, че кабинетът прави „социологически одит“ на министъра вместо проверка на железопътните линии. Той обвини правителството, че се интересува повече от публичното представяне на кризата, отколкото от жертвите, и свърза катастрофата с „осем години непрекъсната небрежност“ при поддръжката на инфраструктурата.

Още по темата

Българка от Испания разказа пред Таралеж за последиците от влаковата катастрофа

Българка от Испания разказа пред Таралеж за последиците от влаковата катастрофа

Катастрофата в Испания: Единият влак е ударил другия със скорост от 160 км/ч

Катастрофата в Испания: Единият влак е ударил другия със скорост от 160 км/ч

Жертвите от сблъсъка между влаковете в Испания станаха 74

Жертвите от сблъсъка между влаковете в Испания станаха 74

МВнР: Няма данни за пострадали българи при катастрофата с влакове в Испания

МВнР: Няма данни за пострадали българи при катастрофата с влакове в Испания

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Мерц след безредиците в Германия: Нарушителите ще почувстват силата на закона

Мерц след безредиците в Германия: Нарушителите ще почувстват силата на закона

Хакери пуснаха порнографско съдържание на билбордове за реклами

Хакери пуснаха порнографско съдържание на билбордове за реклами

Пазар за бебета в Иран: 1100 долара за новородено

Пазар за бебета в Иран: 1100 долара за новородено

Украинските медии за победата на Йотова: "Проруски кандидат спечели президентските избори в България"

Украинските медии за победата на Йотова: "Проруски кандидат спечели президентските избори в България"

Украинското разузнаване: Руски изтребител Су-57 се е взривил

Украинското разузнаване: Руски изтребител Су-57 се е взривил

Водещи

Мерц след безредиците в Германия: Нарушителите ще почувстват силата на закона

Мерц след безредиците в Германия: Нарушителите ще почувстват силата на закона

  • Току-що
От 120 до 260 души: Манастирът "Свети Мина" осигурява топла храна на нуждаещи се

От 120 до 260 души: Манастирът "Свети Мина" осигурява топла храна на нуждаещи се

  • Преди 2 минути
Отложиха началото на Черно море - Ботев Враца заради наводнен терен

Отложиха началото на Черно море - Ботев Враца заради наводнен терен

Кражба на 9 километра кабели остави части от Атина в мрак

Кражба на 9 километра кабели остави части от Атина в мрак

  • Преди 14 минути
Лудогорец с остра позиция към БФС: Време е да спре двойният аршин

Лудогорец с остра позиция към БФС: Време е да спре двойният аршин

  • Преди 21 минути
Хакери пуснаха порнографско съдържание на билбордове за реклами

Хакери пуснаха порнографско съдържание на билбордове за реклами

  • Преди 22 минути
Вицепремиерът Пулев: България търси корейски инвестиции в отбраната, индустрията и високите технологии

Вицепремиерът Пулев: България търси корейски инвестиции в отбраната, индустрията и високите технологии

  • Преди 25 минути
БАБХ спря 19,3 тона ябълки от Република Северна Македония заради пестициди

БАБХ спря 19,3 тона ябълки от Република Северна Македония заради пестициди

  • Преди 27 минути
Над 35 л/кв. метър дъжд паднаха за 30 часа в Русе

Над 35 л/кв. метър дъжд паднаха за 30 часа в Русе

Витамин D в чинията: 4 групи храни, които да включим в менюто

Витамин D в чинията: 4 групи храни, които да включим в менюто

  • Преди 37 минути
Пазар за бебета в Иран: 1100 долара за новородено

Пазар за бебета в Иран: 1100 долара за новородено

  • Преди 38 минути
Украинските медии за победата на Йотова: "Проруски кандидат спечели президентските избори в България"

Украинските медии за победата на Йотова: "Проруски кандидат спечели президентските избори в България"

  • Преди 40 минути
Турчин губи над 1,5 млн. евро след съдебно решение в София

Турчин губи над 1,5 млн. евро след съдебно решение в София

Рафаел Ходар започна с победа в Париж и увеличи шансовете си за финалите на АТП

Рафаел Ходар започна с победа в Париж и увеличи шансовете си за финалите на АТП

  • Преди 46 минути
Васил Терзиев поздрави Йотова: Очаквам институциите да работят заедно и на практика

Васил Терзиев поздрави Йотова: Очаквам институциите да работят заедно и на практика

  • Преди 52 минути