Опозицията в Испания използва влаковата катастрофа, за да атакува Санчес

Лидерът на испанската Народна партия Алберто Нунес Фейхоо настоя премиерът Педро Санчес лично да даде обяснения пред парламента за железопътната катастрофа в Урда. Според него министърът на транспорта вече е трябвало да бъде освободен, пише „Ел Паис“.

На заседание на националното партийно ръководство в понеделник Фейхоо заяви, че във вторник пред Постоянната комисия на парламента трябва да се яви министър-председателят, а не транспортният министър.

„Ако зависеше от мен, ви гарантирам, че утре обяснения нямаше да дава министърът, а премиерът, защото министърът вече щеше да е освободен“, каза той.

Минута мълчание за жертвите

Ръководството на Народната партия почете с минута мълчание загиналите при катастрофата. Сред жертвите е и бившият министър на труда Фатима Баниес, чието име беше посрещнато с продължителни аплодисменти.

По информация на „Ел Паис“ трагедията е вторият смъртоносен инцидент по високоскоростната железопътна мрежа на Испания в рамките на година.

„Испания има нужда от човек, който знае как да управлява“

В изказването си Фейхоо постави акцент върху управленския опит, прецизността и отговорността, противопоставяйки ги на „лекомислието и перченето“. Според изданието посланието е насочено едновременно към Санчес и към лидера на крайнодясната „Вокс“ Сантяго Абаскал.

„Испания няма нужда начело на институциите ѝ да стои инфлуенсър, а човек, който знае как да управлява. И с цялата скромност казвам: аз знам как да го правя“, заяви лидерът на Народната партия.

Партията пренасочва кампанията си към управленските качества на Фейхоо, за да укрепи позициите му като кандидат за премиер и да ограничи възможен нов подем на „Вокс“ след трагедията.

Обвинения за прехвърляне на отговорността

Фейхоо разкритикува транспортния министър, след като той посочи погрешни нареждания на служител от контролния център „Аточа“. Според лидера на опозицията така правителството прехвърля отговорността върху отделен работник, вместо да признае системен провал.

„Това поведение е позорно, жестоко и подло“, заяви той и изрази подкрепа за машинистите, диспечерите и служителите на железопътните компании Adif и Renfe.

Лидерът на Народната партия обвини социалистите и че обвързват решението за освобождаването на министъра с резултатите от социологическите проучвания.

В по-ранно интервю за Telecinco Фейхоо заяви, че кабинетът прави „социологически одит“ на министъра вместо проверка на железопътните линии. Той обвини правителството, че се интересува повече от публичното представяне на кризата, отколкото от жертвите, и свърза катастрофата с „осем години непрекъсната небрежност“ при поддръжката на инфраструктурата.