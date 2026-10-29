Българка от Испания разказа пред Таралеж за последиците от влаковата катастрофа

На 28 октомври в Испания, в района на гара Урда, провинция Толедо високоскоростен влак AVE се удари в задната част на спряла композиция на компанията Iryo. При инцидента до този момент са известни 68 жертви. Разследването клони към версията за човешка грешка. Пред Таралеж българка, живееща в Испания, разказа за случилото се.

"Тази катастрофа не е изолиран случай, а се добавя към дерайлирането в Адамус (Кордоба) преди девет месеца на същата линия. Така загиналите във високоскоростния железопътен транспорт стават над 100 за по-малко от година. Последиците за испанския железопътен модел са дълбоки.

Това е репутационна криза на „модела AVE“. Испанският високоскоростен железопътен транспорт, смятан исторически за световен еталон за безопасност и техническа надеждност, понася съкрушителен удар върху престижа си.

Има и срив на доверието сред пътниците. Усещането за безопасност сред клиентите рязко е спаднало. Страхът от повреда в системата вече води до масови анулирания и драстичен спад на резервациите на билети в краткосрочен план", разказа нашата сънародничка Елена.