Кап. Папукчиев: Русия не разполага с морски дронове като този, ударил кораба край Шабла

"Контейнеровозът, който потъна тази нощ край Шабла, е ударен от воден, не от въздушен дрон. В базата данни на украинското разузнавателно управление има данни с какви водни дронове разполагат руските въоръжени сили. Оказа се, че този модел дрон, който се вижда на записа, не съответства на тази база данни. Това означава, че ситуацията се променя", заяви капитан Христо Папукчиев, експерт по морска сигурност пред Нова нюз.

Той уточни, че тези морски дронове се виждат не повче от 25-30 морски възела. Те могат да се видят от морски радари, на кораба може да се види дрона.

"Защо операторът на кораба - израелска реномирана компания, по какъв начин определиха риска и поеха отговорност да пратят този кораб, който не е подготвен да плава при такива условия с повишен риск в Черно море", запита кап. Папукчиев.

Експертът по морска сигурност запита трябва ли да допускаме кораби, които поемат излишен риск да плават в прилежащата ни икономическа зона. "Компании, които не преценяват динамиката на риска, нямат право да плават в такава зона с повишен риск", каза кап. Папукчиев