Александър Сиди: Лицемерно е да искаш да си президент, когато си рязал правомощията на държавния глава

Тази неделя ще бъде избран седмият президент на България. След оспорвания първи тур отиваме на балотаж. Отбелязахме абсолютен исторически антирекорд на избирателна активност след изборите за Европейски парламент през 2007 година.

„Залогът е кой ще бъде държавен глава. Вече всички сме натрупали опит. Знаем какви са възможностите на президента. Знаем и нещата, които може да прави извън правомощията си, но в рамките на закона. Даваме си сметка. Все пак не е премиер. Изпълнителната власт, където са съсредоточени основните властови ресурси, е в ръцете на Румен Радев. Има мнозинство в парламента. Наясно сме с това. Сега символично можем да увеличаваме тежестта на президентската институция дотам, че на практика президентът може да свали премиера. Но чак дотам да не стигаме“. Това коментира в ефира на bTV политологът проф. Светослав Малинов.

„Ще има много сериозен коректив на всички проблеми и на всички решения, които може би ще взема правителството. Само да отбележа, че наистина резултатите са изненадващи, но цялата изненада според мен остана в първия тур“, коментира той.

Според Малинов, който и да спечели, изненада не може да има.

„Никаква изненада няма да е, ако господин Гюров спечели. А пък да говорим за изненада, ако спечели Йотова, която водеше с 20%, също е излишно. Така че сега да се съсредоточим върху профила на кандидатите, реалната политическа битка и техните резерви и съюзници, които могат да привлекат през следващите три дни“, посочи Светослав Малинов.

„Оттук нататък следва нормалната, елементарна политическа битка. И както трябва да бъде, всъщност това е чисто нов вид избор“, коментира бившият депутат Александър Сиди.

„Така че аз очаквам да се случи дебат между кандидатите за президент. Между кандидатите за вицепрезидент също очаквам дебат, защото там също има какво да се говори. На мен лично ми е интересна темата за българите в чужбина — нещо, за което обикновено говори вицепрезидентът“, посочи той.

„Надявам се кандидатите да успеят да премахнат всички тези клишета, които се разказаха в кампанията, защото чухме страшно много неща, доста от които са далеч от истината — и в едната, и в другата посока. Имам предвид кампанията, която мина на базата на някакви разкази. Едните разказаха за сглобката, другите казаха: „Ама защо говорите вие за сглобката“, заяви Сиди.

„Андрей Гюров е продукт на тази сглобка. Лицемерно е да искаш да си президент сега, когато си рязал правомощията на президента. След това, с гласовете на сглобката — ПП-ДБ и ДПС — избраха Гюров и кой беше другият от ДПС, забравих му името в момента, които заедно станаха подуправители на БНБ. И като подуправител на БНБ Гюров тръгна напред и съответно стана премиер, а сега е кандидат за президент. Продукт на сглобката. И няма лошо да си го кажеш. Това е част от политическото му минало. Така че това е единият от кандидатите“, посочи още бившият депутат.

„И другият разказ, който също ми е интересен: едните ще ни вкарат във война, другите ще ни спасят от войната. И двете неща са дълбоко неверни. Казвам го и на единия, и на другия щаб. Защото, първо, президентът няма правомощия да ни вкарва във война или да ни изкарва от нея. Това го прави Народното събрание“, отбеляза той.

„Един от кандидатите в тази кампания — най-големият му спонсор, най-големият му дарител, заедно с един бивш премиер, произвежда дронове за Украйна, нали? Тоест имат икономически интерес от това да се продава оръжие на Украйна. И това не е Йотова“, коментира още Сиди.

„Не мисля, че дебатът би повлиял в положителна посока на която и да е от двойките. Те говорят на различни аудитории. До този момент посланията им са насочени към тези аудитории. И техният резултат е функция на това съответните аудитории доколко са мобилизирани и в каква степен имат надмощие една спрямо друга“, коментира политологът доц. Стойчо Стойчев.

„Нито госпожа Йотова ще спечели някои от избирателите на Гюров и Кандев, като им постави неудобни въпроси, нито пък те, обратно, ще спечелят някой привърженик на госпожа Йотова, като я попитат ребром нещо, за което така или иначе тя е била питана многократно вече през последните няколко месеца. Така че, освен да се изложат кандидатите на един такъв дебат, нищо друго не могат да направят. Те няма да изглеждат по-добри в очите на хората, няма да изглеждат по-експертни в очите на хората. И според мен до този момент беше правилен подходът на техните щабове да ограничават прякото съприкосновение, за да не лъснат някои техни несъстоятелности“, отбеляза той.

„Истината за този президентски избор е, че имаме слаби кандидати и слабата избирателна активност го показва. Всички са еднакво слаби. Щеше ни се да имаме по-добри личности“, смята политологът.

„Смятам, че и партиите, и групата зад Гюров и Кандев имаха по-добри личности, които биха могли да излъчат на тези избори. Просто ситуацията не го позволи. Защото много трудно беше на партиите да намерят кандидати, които да са готови да преглътнат всичко това, което се случи в тази ситуация, и да участват в тези избори“, коментира Стойчо Стойчев.

От тази гледна точка губим ние като общество, защото може би пропуснахме възможността през следващите пет години да имаме президент, който е по-адекватен за тази институция. Без да омаловажавам качествата на когото и да било от тези четирима души, които са се нагърбили наистина с тази трудна задача — да участват в такава президентска кампания при тези условия, в тази международна и национална политическа среда“, отбеляза още той.

„Не мисля, че оценката за Гюров е справедлива — да се каже, че той е слаб кандидат. По следната фактическа причина: той възпроизведе гласовете на партиите, които са зад него, че и отгоре. Това е провалът всъщност на госпожа Йотова. Тя не успя да убеди гласувалите през април - толкова скоро, представяте ли си, през април, за лидера на нейната партия и партия „Прогресивна България“ хора. Така че явно Гюров е много силен кандидат за тази част от обществото, която се опитва да представлява. Не мога да избягам от тази оценка. Много точен кандидат е за тях. Сега за останалите той ще се бори и ще се бори и на дебата“, коментира политологът проф. Светослав Малинов.

„Явно Йотова не е достатъчно добър кандидат за тази част, която би трябвало да представлява. И обърнете внимание на втория тур. Още преди да се е обърнала към своите избиратели, избирателите на Румен Радев от април, тя получи подкрепа от „Възраждане“. От путинистите в България. Те не го крият“, посочи още той.

По думите му избирателите на ГЕРБ са се насочили към Андрей Гюров.

"Парадоксално е, но резултатът на втория тур зависи от тези, които не участват в изборите, в крайна сметка - от ДПС и от ГЕРБ. Аз не виждам някаква страшна стигма да се говори, че ДПС ще подкрепи един или друг кандидат. Те подкрепиха Румен Радев през 2016 година и той беше избран с гласовете на ДПС. Тогава Ахмед Доган прави едни изказвания, в които обясняваше, че го подкрепят, въпреки че човек трябва да има едно наум, когато военен става политик и се гласува за него", коментира доц. Стойчо Стойчев.