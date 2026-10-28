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Стоянка Балова: От 6,5 млн. са гласували около 1,5 млн. българи

Стоянка Балова: От 6,5 млн. са гласували около 1,5 млн. българи
Снимка: БТА

Предизборната кампания вече започна. Тя ще продължи до 30 октомври 2026 г., каза Балова

ЦИК обяви резултатите на изборите на първия тур за президентския вот. От общия брой избиратели 6,5 млн. души, са гласували около 1,5 млн. български граждани. Предстои балотаж, защото не са участвали повече от половината избиратели, уточни говорителят на ЦИК Стоянка Балова.

Вторият тур е между Андрей Гюров и Георги Кандев и Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Новият избор ще бъде на 1 ноември 2026 г. Събота, 31 октомври, е Ден за размисъл.

Активността към 20 часа е 22. 98%. В сравнение с предишните избори за държавен глава през 2021 г. тогава е била близо 35%.

Предизборната кампания вече започна. Тя ще продължи до 30 октомври 2026 г., каза Балова.

11902 машини са участвали във вота. Спрелите работа са три пъти по-малко от април, уточни говорителят на ЦИК.

Всички РИК са предали в ЦИК изборните книжа в 24-часов срок

Над 42 хил. пъти е сваляно мобилното приложение на ЦИК. Дигиталният асистент е използван активно при подготовката и попълването на избирателните книжа, каза тя.

Секционните избирателни комисии се справиха добре и с видеоизлъчването - 98,42% от тях са имали видеоизлъчване, каза говорителят на ЦИК.

Няма нов срок за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес и за подвижна избирателна секция, допълни Балова.

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