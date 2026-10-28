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Ивайло Мирчев: Управляващите готвят компромат тип "червена книжка" на Гюров

Ивайло Мирчев: Управляващите готвят компромат тип "червена книжка" на Гюров
БТА

Народният представител предупреди, че „няма да стане по този начин“, тъй като от Демократична България следят всяко действие, а гражданите вече не се поддават лесно на манипулации

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев отправи сериозни обвинения към „Прогресивна България“ в кулоарите на парламента. Според него политическите опоненти са подготвяли компроматна атака срещу кандидата за президент Андрей Гюров. Мирчев направи паралел с прословутия случай от есента на 1995 г., когато преди балотажа за кмет на София бе пусната фалшивата новина, че Стефан Софиянски (СДС) е бил член на БКП. Тогавашната схема обаче се обърна срещу левицата и кандидата ѝ Венцислав Йосифов. 

По думите на Мирчев кампанията е „просмукана с лъжи и измами“. Той визира твърденията, че един от спонсорите на Гюров е свързан с доставки на дронове за Украйна. В тази връзка Мирчев посъветва Румен Радев и Илияна Йотова „да ползват Чат джипити и други способи“, за да проверяват фактите. Вместо това обаче на среднощна среща управляващите планирали удар, за да могат „да го сринат емоционално“. Мирчев подчерта, че заради електорален срив те се опитват да използват компромати тип „червената книжка“, но увери, че „нищо не може да срине Гюров психически“. 

Народният представител предупреди, че „няма да стане по този начин“, тъй като от Демократична България следят всяко действие, а гражданите вече не се поддават лесно на манипулации. Според него няма да проработят нито плашилата за изпращане на войски в Украйна, нито опитите да се избяга от темата за помилването на петима наркотрафиканти.

„Единственият начин е честна кампания, но такава не може да има, защото г-жа Йотова е технически секретар на президента и премиер Румен Радев“, коментира още той. 

В изказването си съпредседателят на ДБ изрази признателност към близо 15% от избирателите на ГЕРБ, дали вота си за тандема Гюров – Кандев на първия тур. Той благодари за официалната подкрепа за балотажа от страна на „Синя България“, Николай Ненчев и Радостин Василев, като изрази очакване за широка мобилизация на гражданите, без значение от позициите на партийните централи. 

Мирчев изрази и съмнения за потенциален купен и корпоративен вот, финансиран чрез съмнителни държавни разходи. Той даде за пример заделените 108 млн. евро без обществена поръчка за едва 2,7 км от магистрала „Струма“ край Симитли.

„Това значи платинени мантинели или платинена нишка в асфалта“, иронизира той. Политикът призова да се провери дали фирмите, получили тези милиони, не са свързани с „Прогресивна България“ и дали парите не се използват за осигуряване на подкрепа за Йотова между двата тура. „Ако някои си мисли, че ще правят номерата на предишните, особено с купуването на гласове, няма да им се получи“, завърши Мирчев. 

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